(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Inceneritore, De Santis (LcR): “Surreale che il sottosegretario alla Transizione ecologica Gava sponsorizzi un inceneritore a Roma”

Roma, 20 maggio 2022 – “Anche la sottosegretaria alla Transizione ecologica, la leghista Vannia Gava, inneggia agli inceneritori.

Una presa di posizione davvero incomprensibile da parte di chi dovrebbe promuovere la transizione ecologica e, invece, caldeggia una soluzione completamente opposta.

Con le sue dichiarazioni, la sottosegretaria ha dimostrato di non conoscere affatto il concetto di transizione ecologica che, com’è noto, dovrebbe procedere di pari passo con la sostenibilità ambientale e puntare su elementi cardine quali le fonti rinnovabili e l’economia circolare.

In che modo un termovalorizzatore contribuirebbe a perseguire gli obiettivi di transizione ecologica – riduzione di gas serra, aumento delle energie rinnovabili, impatto zero sul clima – stabiliti dall’Unione Europea per il 2030?

Prima di lanciarsi in esternazioni stucchevoli dettate da pura e semplice speculazione politica, la sottosegretaria Gava studi di più, e meglio, le questioni di cui parla”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

