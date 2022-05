(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 QUESTA SERA LA CERIMONIA PER LE FRECCE TRICOLORI

A PALAZZO DI CITTÀ

Questa sera il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città, per un saluto di benvenuto, la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.

Ad accogliere i piloti, accompagnati dal generale Frigerio, comandante della Terza Regione Aerea, anche i sindaci di Giovinazzo e Molfetta, città che insieme a Bari hanno avuto l’onore di ospitare nei propri cieli le evoluzioni acrobatiche della pattuglia.

“Saluto tutti con grande affetto e grande spirito di amicizia, dopo due anni di assenza forzata dalla nostra festa, i piloti della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, guidati dal colonnello Vit, che domani pomeriggio ci riporteranno tutti con gli occhi e la mente all’insù, persi tra i loro volteggi acrobatici – ha detto il sindaco -.

Sono stati anni difficili, in cui la città ha fatto i conti con la paura, il dolore, le perdite e le rinuncia ai suoi riti e alle sue tradizioni, a cominciare dai festeggiamenti per San Nicola. E proprio mentre pian piano ci liberavamo da queste paure e cominciavamo ad intravedere la speranza di una ritrovata libertà e spensieratezza, ci siamo ritrovati a dover fare i conti con una nuova paura. Quella della guerra. Una guerra che ci tocca tutti, che ci sconvolge e rende ancora più speciale questa occasione. A San Nicola, santo venerato in tutto il mondo, capace di unire popoli e religioni, affidiamo il nostro messaggio di speranza e di pace affinché cessino il fuoco e le morti. Così che il rombo dei motori dei velivoli che domani sorvoleranno i nostri cieli richiami nelle nostre menti solo pensieri di gioia e di orgoglio per la grande eccellenza italiana che questi piloti e le loro gesta rappresentano.

Per questo ringrazio e saluto nuovamente il generale Frigerio della Terza Regione Aerea per aver accompagnato la città di Bari nel suo desiderio di ospitare le Frecce.

Siamo lieti di accogliervi qui a Bari dopo l’esibizione tra Giovinazzo e Molfetta, di cui saluto i sindaci qui presenti e soprattutto sono felice di potervi dire finalmente bentornati a Bari. La città, come avrete già percepito qualche giorno fa durante l’esibizione di esercitazione, vi attendeva con grande entusiasmo e voglia di tornare a vivere un momento di festa”.

Per l’occasione, il sindaco ha donato al generale Frigerio e al colonnello Vit La “Stele Nicolaiana” del Maestro Ignazio Lopez, un’opera in bassorilievo ceramico che esprime, attraverso i simboli della religione, dell’arte e del paesaggio, la storia e la cultura della nostra città.

Il dono della città era accompagnato da due speciali dediche, che di seguito si riportano:

P.A.N.

Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori

per l’atteso ritorno nei cieli di Bari in occasione della festa di San Nicola, protettore delle imprese audaci,perché le vostre straordinarie figure disegnate in cielo,con eleganza e maestria uniche al mondo,ci rendono orgogliosamente italiani.

La Città di Bari con gratitudine

Generale di S.A.

Silvano FrigerioComandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3a Regione Aerea

tra i protagonisti instancabili della straordinaria squadra di uomini e donne delle Forze armate che, senza mai risparmiarsi, ha contribuito in modo determinante a contrastare la diffusione del covid.

Oggi la Città di Bari è orgogliosa di poter contare sulla sua guida, autorevole e competente, della 3a Regione Aerea.

La Città di Bari con gratitudine

Si ricorda che la Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori si esibirà nei cieli della città di Bari, domani, domenica 8 maggio, alle ore 17.00.

🔊 Listen to this