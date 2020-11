Il Comitato elettorale di Trump ai media: ecco la prova effettiva della frode degli elettori, proprio come è stato chiesto

(AGENPARL) – Roma, 07 novembre 2020 – Mentre i media mainstream stavano facendo il giro della vittoria per l’ex vicepresidente Joe Biden e il senatore Kamala Harris (D-CA), il Comitato elettorale di Trump ha tenuto una conferenza stampa sulla frode degli elettori in Pennsylvania.

“Permettetemi di darvi solo un esempio concreto, non aneddotico, ma concreto di ciò che riteniamo essere una frode votata valida nello Stato della Pennsylvania”, ha detto il consigliere senior della campagna di Trump Corey Lewandowski durante la conferenza stampa di sabato. “Vi porto all’attenzione di un necrologio di Denise [incomprensibile] della contea di Allegheny. Nata il 9/10/1946, deceduta il 22/10/2020. La sua domanda di voto è stata ricevuta il 23/10, il giorno dopo la sua morte . Le è stato quindi rispedito dalla contea il 24/10/2022, due giorni dopo la sua legalmente deceduta, e il 2 novembre 2020 è stata ricevuta la scheda elettorale all’ufficio della contea e quando ti sei rivolto al segretario di Il sito web dello Stato oggi dice che ha votato in queste elezioni, in vigore dal 2 novembre 2020, ben nove giorni dopo … la morte “.

Secondo Lewandowski, i media devono “fare il loro lavoro” e scavare più a fondo per trovare ulteriori esempi.

.@CLewandowski_ on what the Trump campaign believes is a concrete example of voter fraud in #Pennsylvania pic.twitter.com/psBS06Vw5F — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

L’ex sindaco di New York City Rudy Giuliani ha citato un altro esempio di persone morte che hanno votato in queste elezioni, incluso il pugile Joe Frazier, un repubblicano di lunga data, morto cinque anni fa.

“Joe continua a votare. Se ricordo bene, Joe era repubblicano, quindi forse non dovrei lamentarmi”, ha detto sarcastico Giuliani. “Ma dovremmo andare a vedere se Joe vota repubblicano o democratico ora dalla tomba”.

“Inoltre, il padre di Will Smith ha votato qui due volte da quando è morto. Non so come vota visto che ha sempre votato segreto”, ha detto. “A Filadelfia, tengono segreti i voti dei morti. Almeno questo è qualcosa per cui puoi essere lodato.”

Tre osservatori del sondaggio a Filadelfia hanno affermato di non essere effettivamente autorizzati a osservare il conteggio delle schede.

Poll watcher in #Philadelphia: "We just want a fair election" pic.twitter.com/qVYcn7JDFj — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

Poll watcher in #Philadelphia: What I saw was disturbing, they did it so we couldn’t observe or challenge it pic.twitter.com/P4WxvOdZYr — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

Lisette Tarragano from #Philadelphia: We should all be concerned, we are being constrained pic.twitter.com/VQR6XeAndc — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

Nonostante diversi membri della stampa affermino di aver bisogno di più “prove” di ciò che sta accadendo, questi casi vengono ignorati. La stessa cosa vale per gli informatori del servizio postale degli Stati Uniti che si sono fatti avanti per dire che i postmaster stanno retrodatando le date in cui sono state ricevute le schede. Un informatore di USPS ha rivelato la sua identità venerdì dopo che i superiori hanno visto la sua intervista giovedì con Project Veritas. Secondo Richard Hopkins, un vettore di Erie, Pennsylvania, i suoi supervisori e altri al di sopra di lui stavano ordinando ai vettori di retrodatare le schede che erano state ricevute dopo il giorno delle elezioni.

Ci sono stati una serie di casi di whistleblower USPS che Project Veritas ha reso pubblici. Project Veritas ha pubblicato il primo video di un dipendente del servizio postale degli Stati Uniti a Traverse City, Michigan, che si fa avanti per denunciare il proprio supervisore, Johnathan Clarke, potenzialmente coinvolto in frodi elettorali. Il secondo video pubblicato giovedì pomeriggio mostra presumibilmente un lavoratore USPS a Las Vegas, Nevada, che parla di consegnare una “manciata” di schede a un giornalista sotto copertura. Le schede bianche sono state raccolte perché presumibilmente inviate all’indirizzo sbagliato. Il terzo video era il rapporto originale di Hopkins. Video numero quattro era di un informatore USPS a Coraopolis, in Pennsylvania, che ha affermato che i supervisori e altri superiori stanno ordinando ai vettori di retrodatare le schede che sono state ricevute dopo il giorno delle elezioni.