(AGENPARL) – Roma, 30 ottobre 2021 – I leader del Gruppo delle 20 principali economie si sono riuniti sabato per due giorni di colloqui a Roma per esaminare l’impatto dell’aumento dell’inflazione in mezzo alla disomogenea ripresa globale dalla pandemia di coronavirus e per mostrare sostegno a un accordo internazionale di riforma dell’imposta sulle società.

Il primo ministro italiano Mario Draghi ha chiesto al multilateralismo di affrontare una serie di questioni che il mondo deve affrontare, affermando nelle sue osservazioni di apertura: “Dalla pandemia al cambiamento climatico, alla tassazione giusta ed equa, andare da soli non è semplicemente un’opzione”.

Sebbene l’incontro sia il primo vertice del G-20 di persona dall’inizio della pandemia di COVID-19 lo scorso anno, alcuni partecipanti hanno deciso di partecipare virtualmente, incluso il primo ministro giapponese Fumio Kishida che si è insediato meno di un mese fa e attende le elezioni generali di domenica.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha partecipato di persona alla riunione. Ma il presidente cinese Xi Jinping, che è rimasto nel suo paese dallo scoppio della pandemia, non si è recato in Italia, cogliendo ogni possibilità che i due possano tenere il loro primo vertice faccia a faccia in mezzo a tese relazioni bilaterali.

Il vertice si svolge mentre l’economia globale affronta crescenti rischi al ribasso, con la ripresa che mostra divergenze geografiche in parte dovute all’accesso ineguale ai vaccini contro il coronavirus e alle interruzioni della catena di approvvigionamento indotte dalla pandemia che alimentano l’inflazione in molti paesi.

Le pressioni sui prezzi negli Stati Uniti e altrove sono attualmente considerate transitorie, con strozzature che si verificano poiché alcune parti dell’economia si riprendono dalla pandemia più velocemente di altre, con conseguenti squilibri tra domanda e offerta. Ma permangono le preoccupazioni sul fatto che possa portare a un aumento più sostenuto dell’inflazione.

Secondo un alto funzionario del governo degli Stati Uniti, Biden avrebbe dovuto affrontare la questione dello squilibrio tra domanda e offerta nei mercati energetici globali durante l’incontro.

Xi, aderendo tramite collegamento video, ha proposto di tenere un forum internazionale su “catene industriali e di approvvigionamento resilienti e stabili” e ha affermato di accogliere con favore la partecipazione attiva dei membri del G-20 e delle organizzazioni internazionali competenti, ha affermato l’agenzia di stampa statale Xinhua.

Nel frattempo, uno dei risultati chiave del raduno sarà mostrare il sostegno dei leader a un accordo internazionale che garantisca ai giganti dell’IT e ad altre società multinazionali di pagare un’aliquota minima del 15%, ha affermato l’alto funzionario del governo degli Stati Uniti.

“I leader del G-20 sosterranno l’istituzione della storica tassa minima globale per garantire che le società giganti paghino la loro giusta quota, indipendentemente da dove si trovino”, ha detto il funzionario, aggiungendo: “A nostro giudizio, questo è più di un semplice accordo fiscale; è un rimodellamento delle regole dell’economia globale”.

Kishida ha affermato che il Giappone accoglie con favore l’accordo e ha promesso di agire rapidamente per l’attuazione dell’accordo.

In una riunione dei capi delle finanze all’inizio di questo mese, i membri del G-20 hanno approvato il piano di riforma fiscale, che è stato elaborato attraverso negoziati internazionali presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Gli Stati Uniti si aspettano inoltre che i membri del G-20 dimostrino di essere allineati non solo nell’affrontare la pandemia in corso, che ha ucciso circa 5 milioni di persone a livello globale, ma anche nei loro sforzi per prepararsi a future epidemie.

Anche il cambiamento climatico, un altro importante fattore di rischio per la crescita economica, è in cima all’agenda, con discussioni che potrebbero aggiungere slancio all’azione in vista dei colloqui sul clima delle Nazioni Unite che inizieranno domenica a Glasgow, in Gran Bretagna.

Molti paesi stanno già puntando a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, inclusi Stati Uniti e Giappone. Xi ha ribadito durante il vertice del G-20 che la Cina si adopererà per raggiungere il picco delle sue emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060, ha affermato Xinhua.

Il G-20 è composto da Argentina, Australia, Brasile, Gran Bretagna, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Stati Uniti e Unione europea.

Il più grande emettitore di CO2 al mondo è la Cina, seguita da Stati Uniti, India, Russia e Giappone.