(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Buonasera, la multiutility Hera, prima azienda in Italia ad emettere nel 2014 una obbligazione “verde”, ha lanciato oggi con successo il suo terzo green bond, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), riconfermandosi quale punto di riferimento per la finanza sostenibile, anche a livello internazionale.

Dopo la pubblicazione, ieri, del nuovo Green Financing Framework (GFF) certificato da una società indipendente e già allineato alla Tassonomia europea, con questa emissione Hera ha dato al mercato l’opportunità di investire nelle attività del Gruppo conformi ai criteri della Tassonomia stessa.

Il green bond, che ammonta a complessivi 500 milioni di euro rimborsabili in 7 anni ed è rappresentato da obbligazioni senior, non convertibili, non assistite da garanzie, destinate alla circolazione tra investitori qualificati, ha riscontrato grande interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno effettuato sottoscrizioni pari a 3,4 volte l’offerta.

