(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Guerra in Ucraina, Giulietti (Fnsi): «Opinionisti in tv pagati dal

governo russo? I Servizi facciano i nomi»

Il presidente Fnsi interviene dopo un articolo di Giuliano Foschini e

Tommaso Ciriaco pubblicato su Repubblica. «Occorre consentire

all’Ordine e agli istituti di garanzia di svolgere tutte le indagini

possibili e doverose, consentendo il diritto alla replica, prima che

il sospetto travolga tutto e tutti», rileva.

«Giuliano Foschini e Tommaso Ciriaco sono due cronisti seri e

credibili. Oggi, su Repubblica, hanno rivelato che i servizi italiani

sarebbero molto preoccupati per eventuali opinionisti pagati

dall’Ambasciata russa con l’obiettivo di promuovere pestaggio e

depistaggio mediatico. Ci auguriamo che i servizi, o chi per loro,

vogliano rendere pubblici i nomi, consentendo il diritto alla replica

e prima che il sospetto travolga tutto e tutti». Lo afferma il

presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, in merito alla possibile

operazione di disinformazione che il Copasir sospetta sia stata

organizzata da uomini del governo russo.

«Questo – aggiunge Giulietti – per consentire all’Ordine e agli

istituti di garanzia di svolgere tutte le indagini possibili e

doverose. Naturalmente ci auguriamo che vengano resi noti i nomi di

chiunque, tradendo ogni norma deontologica, riceva compensi da

strutture riservate o da ambasciate».

