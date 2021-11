(AGENPARL) – Roma, 16 nov 2021 – Esaminate e respinte, dalla Camera, le questioni pregiudiziali sul Dl Green pass poste da Ac e FdI, il governo ha posto in Aula la fiducia sul provvedimento, già approvato al Senato e in scadenza il 20 novembre. Dopo l’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento D’Incà, la seduta è stata sospesa e si è convocata la conferenza dei capigruppo, per stabilire come proseguono i lavori dell’Aula.

