(AGENPARL l) – Roma, 22 lug 2021 – Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. L’appello è di Mario Draghi che nel corso di una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sul coronavirus chiarendo che il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. “L’estate è serena e vogliamo che rimanga tale. Il green pass è necessario perché si possa continuare. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità”, ha detto Draghi.

