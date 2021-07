(AGENPARL) – Roma, 28 lug 2021 – “Ho sottolineato il rammarico visto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti. Certe considerazioni sono ingenerose”. Così Salvini dopo l’incontro con il premier Draghi sulle frasi del premier in conferenza stampa la scorsa settimana sulle vaccinazioni. “C’è stato un chiarimento”. Altre restrizioni? “Sui giornali ho letto che ci sarebbero state oggi o domani. Così non è. Ci pensiamo la prossima settimana in base ai dati che, per fortuna, sono sotto controllo”. Palazzo Chigi riferisce: “Incontro proficuo e cordiale”.

