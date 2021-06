CATANZARO Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza di Catanzaro ha proceduto al sequestro, complessivamente, di circa 5 kg di sostanze stupefacenti di cui oltre 4 kg di hashish e marijuana, e oltre 500 gr. di cocaina e di altre droghe, nonché 1 mezzo utilizzato per i traffici illeciti della specie, arrestando 27 soggetti. A seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19, i Reparti del Comando Provinciale di Catanzaro hanno concentrato tutte le loro risorse operative da un lato verso la verifica del rispetto delle misure di contenimento e, dell’altro, verso il contrasto di condotte ingannevoli e truffaldine finalizzate al conseguimento di illeciti profitti derivanti dallo stato emergenziale. Sequestrate oltre 84.000 mascherine (dispositivi di protezione individuale) in quanto commercializzate lungo la filiera distributiva con esose percentuali di ricarico, ovvero, in altri casi non conformi alle vigenti norme sanitarie e, quindi, non sicure; oltre 2.140 litri di igienizzanti (detergente commercializzato illecitamente come sanificante e battericida); oltre 16.800 prodotti vari (tra disinfettanti, saponi, etichette di cui 2.500 da applicare sui detergenti illeciti). In questo ambito, merita di essere ricorda l’operazione “Polish Masks”. (News&Com)

🔊 Listen to this