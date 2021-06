G7, Inizierà l’11 giugno all’insegna dell’unità contro la Cina

(AGENPARL) – Roma, 07 giugno 2021 – L’11 giugno inizierà la riunione dei leader dei G7 in Gran Bretagna. Sarà il primo vero incontro di persona dopo due anni e cercheranno di mostrare la loro coesione per contrastare la crescente influenza economica e militare della Cina.

Mentre il mondo continua a cercare di contrastare gli effetti dovuti al coronavirus, si prevede che nella riunione dei G7 si discuterà dei modi per affrontare la pandemia accelerando le forniture di vaccini e garantendo la ripresa dell’economia globale, secondo quanto hanno affermato i funzionari statunitensi.

Biden ha dichiarato sabato in un articolo sul Washington Post che le principali priorità del vertice del G-7 saranno “porre fine a questa pandemia, migliorare la sicurezza sanitaria per tutte le nazioni e guidare una ripresa economica globale solida e inclusiva”.

Il presidente Biden ha anche affermato che lo scopo principale del suo viaggio in Gran Bretagna e in altre Paesi dell’Europa – il primo viaggio all’estero della sua presidenza – è quello di lavorare con gli alleati per dimostrare la “capacità delle democrazie di affrontare le sfide e scoraggiare le minacce di questa nuova era”.

La Cina dovrebbe essere un argomento chiave al vertice del G-7 tra le preoccupazioni per le presunte violazioni dei diritti umani da parte di Pechino contro la minoranza musulmana uigura nella regione dello Xinjiang, la sua assertività nei mari della Cina orientale e meridionale e le politiche economiche coercitive.

Gli esperti stanno osservando da vicino se i membri del G-7 – Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti più l’Unione Europea – possono lanciare un messaggio forte riguardo a Taiwan, che sta affrontando una crescente pressione militare da parte Pechino.

La Cina considera Taiwan come una provincia rinnegata da ricongiungere con la forza alla terraferma se necessario.

Riferendosi all’iniziativa “Belt and Road” di Pechino con i relativi finanziamenti e costruzione di progetti infrastrutturali in Asia, Europa e Africa, Biden ha affermato nell’editoriale: “Le principali democrazie del mondo offriranno un’alternativa di alto livello alla Cina per l’aggiornamento fisico, infrastrutture digitali e sanitarie.”

Sulla risposta alla pandemia, il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che proporrà ai suoi omologhi di aiutare a vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno. L’annuncio è visto come una mossa volta a contrastare la “diplomazia dei vaccini” della Cina.

Il premier giapponese Yoshihide Suga potrebbe tenere colloqui rispettivamente con le sue controparti di Gran Bretagna, Francia e Germania, che stanno aumentando i loro impegni nell’Indo-Pacifico con mezzi come l’invio di navi da guerra nelle acque in cui la Cina sta intensificando le sue rivendicazioni territoriali.

Altri paesi ospiti del vertice di quest’anno sono Australia, India e Sud Africa. Insieme a Seoul, Canberra e Nuova Delhi, il G-7 formerebbe un gruppo delle principali democrazie mondiali noto come “Democratic 10” – un’idea proposta dalla Gran Bretagna.

Il primo ministro indiano Narendra Modi non ha in programma di recarsi in Gran Bretagna per il vertice, ha dichiarato il suo governo a maggio, citando la pandemia che ha colpito duramente il paese dell’Asia meridionale.