(AGENPARL) – Roma, 16 ott 2021 – In Francia si è arrivati al 14° sabato consecutivo di protesta: più di 40.000 in piazza. Lo rende noto il ministero dell’Interno. Cinque gli arresti. “Il Green pass sarà revocato il prima possibile”. Così il portavoce del governo. Centinaia di persone hanno manifestato a Bruxelles contro l’obbligo dal 15 ottobre del Covid Safe Ticket, il ‘Green pass’ belga; non per lavorare, ma per ristoranti,palestre,discoteche ed eventi al chiuso, ma anche all’aperto con oltre 200 persone.

