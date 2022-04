(AGENPARL) – lun 25 aprile 2022 FOTONOTIZIA | A Palazzo Ducale la IV edizione del “Premio San Marco”, l’omaggio della città alle eccellenze metropolitane e ai 1600 anni di Venezia

E’ stata celebrata questo pomeriggio a Palazzo Ducale la IV edizione della cerimonia “Premio San Marco”. Nella Sala del Maggior Consiglio, alla presenza del sindaco di Venezia, delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle categorie economiche, sociali, sportive e culturali sono stati consegnati i riconoscimenti ai cittadini ed enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città metropolitana con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dal Coro della Fenice. Sono 85, in totale, i premi consegnati. L’omaggio ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il riconoscimento alle realtà economiche del territorio, ma anche l’apprezzamento per l’attività delle associazioni di volontariato e delle società sportive. Oltre trenta i riconoscimenti assegnati ai rappresentanti dei comuni della Città Metropolitana.

Quest’anno il “Premio San Marco” è stata anche l’occasione per la consegna di una serie di riconoscimenti legati alle attività e iniziative che si sono svolte in occasione delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia.

La cerimonia si è chiusa con le immagini del prossimo Salone Nautico che si terrà all’Arsenale di Venezia dal 28 maggio al 5 giugno 2022 e con il Va’ Pensiero del Nabucco di Verdi e l’Inno di San Marco, sempre eseguito dal coro della Fenice.

[Qui](http://v41.it/L11fz) la galleria fotografica

Venezia, 25 aprile 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this