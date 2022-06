Fondo da 40mila euro contro il caro-bollette: Altopascio risponde all’emergenza | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 FONDO DA 40MILA EURO CONTRO IL CARO-BOLLETTE:

ALTOPASCIO RISPONDE ALL’EMERGENZA

ALTOPASCIO, 25 giugno 2022 – Un fondo da 40mila euro contro il caro-bollette: Altopascio risponde all’emergenza. L’amministrazione D’Ambrosio ha appena pubblicato un bando per aiutare i cittadini che stanno facendo più fatica a sostenere gli aumenti di luce e gas. Per richiedere i contributi c’è tempo fino alle 12 del 22 luglio.

«Abbiamo necessità di ripartire – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale Valentina Bernardini -, dobbiamo restituire alle famiglie la possibilità di spendere, di vivere la quotidianità serenamente, di non essere affogati da un potere di acquisto che si riduce ogni giorno di più. Non possiamo intervenire direttamente sui costi di gas e luce, ma quello che possiamo fare è schierarci accanto ai cittadini e accompagnarli fuori dalla crisi economica. Come Comune lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo finché ce ne sarà bisogno: siamo una comunità unita. È indispensabile crescere e tornare alla normalità tutti insieme».

Possono richiedere i contributi i cittadini residenti nel Comune di Altopascio in condizione di emergenza economica e con ISEE non superiore a 25mila euro. Possono inoltrare la richiesta anche i cittadini residenti negli alloggi ERP.

Tutta la modulistica, la domanda e il bando sono scaricabili qui: HYPERLINK "http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/avviso-per-lassegnazione-di-contributi-per-il-pagamento-delle-bollette-di-consumo-di-gas-e-luce-ad-uso-domestico"www.comune.altopascio.lu.it/pa/avviso-per-lassegnazione-di-contributi-per-il-pagamento-delle-bollette-di-consumo-di-gas-e-luce-ad-uso-domestico.

Per eventuali ulteriori informazioni e richieste di assistenza: Servizio Sociale di Altopascio Via Casali, 26; lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle ore 12,30; martedì, dalle 15 alle 17; 0583.216353.

