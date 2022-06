(AGENPARL) – gio 23 giugno 2022 FIORELLO APRE IL FERRARA SUMMER FESTIVAL. OMAGGIO AD AUGUSTO DAOLIO. INCONTRO CON LA COMPAGNA ROSY FANTUZZI E STRETTA DI MANO COL SINDACO

Ferrara, 23 giu – Il Ferrara Summer Festival apre questa sera con Fiorello. A dare il benvenuto all’artista, e un omaggio ferrarese, nel pre-spettacolo, è stato il sindaco Alan Fabbri: “Felicissimi di accogliere un grande a Ferrara, che dà il via a un’estate di grandi eventi”.

Quella di stasera è stata anche l’occasione per celebrare la figura del celebre fondatore dei Nomadi Augusto Daolio, le cui opere sono esposte a palazzina Marfisa d’Este. Alla presenza del sindaco, Fiorello ha incontrato Rosy Fantuzzi, compagna di Daolio, rievocando gli incontri e il suo tributo al fondatore dei Nomadi, realizzato anche con l’incisione di una propria versione di ‘Io Vagabondo’, canzone che ha anche intonato, raccontando:

“Riascolto spesso l’originale di Augusto, fatta con i suoni di quegli anni. Bellissima. Arrivava a note incredibili”.

Fantuzzi, regalando a Fiorello un DVD e il catalogo della mostra di Ferrara, ha detto : “Qui a Ferrara abbiamo trovato tanti amici carissimi”.

Nel backstage anche l’attore Max Tortora, altro grande fan di Daolio: “Augusto – ha detto – è rimasto immortale, è una di quelle persone che non hanno né un prima né un dopo, stanno nell’infinito”

25 eventi, 100mila spettatori attesi, due location (oltre a piazza Trento Trieste anche piazza Ariostea), il Ferrara Summer Festival, dopo Fiorello, si prepara ad accogliere nei due palchi cittadini artisti come i The Smile (concerto realizzato con Ferrara sotto le stelle), i Litfiba, Il Volo, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Francesco Renga, Blanco, Tommaso Paradiso.

Prossima data sabato 25 giugno, quando sul palco di piazza Trento Trieste salirà il celebre dj Solomun, al vertice della scena elettronica mondiale. Si assisterà allo spettacolo in piedi.

