(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 FIERE BOLOGNA, FACCI (LEGA): “LA REGIONE PRENDA PROVVEDIMENTI CONTRO IRREGOLARITA’ SUL LAVORO NEGLI ALLESTIMENTI FIERISTICI”

BOLOGNA, 30 MAG – “A seguito dei ripetuti episodi di irregolarità sul lavoro nell’ambito delle attività di allestimento dei quartieri fieristici di Bologna Fiere spa, la Regione si attivi per migliorare le azioni di prevenzione nell’ambito degli appalti e subappalti posti in essere dalla pubblica amministrazione e in una società a capitale misto pubblico privato quale è Bologna Fiere”. Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, in un’interpellanza alla Giunta regionale.

Facci fa notare come negli ultimi mesi, “alcuni controlli di polizia giudiziaria abbiano permesso l’individuazione di numerose irregolarità nelle imprese di allestimento dei quartieri fieristici di Bologna Fiere spa: nel mese di settembre 2021 è stato sanzionato un imprenditore egiziano, titolare di un subappalto; nel mese di ottobre 2021, altri due casi di lavoro “nero” durante le fasi di allestimento. Per di più, “la scorsa settimana, ben sei imprese su dieci che procedevano all’allestimento della kermesse fieristica “Autopromotec” sono risultate non in regola”.

Una situazione di grave precarietà, a fronte della quale Facci interpella la Regione per sapere “come giudichi i ripetuti episodi di irregolarità sul lavoro nell’ambito delle attività di allestimento dei quartieri fieristici di Bologna Fiere Spa”, “come giudichi l’efficacia del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dall’amministrazione regionale, alla luce della perpetuazione di violazioni di legge in materia di lavoro nell’ambito dei subappalti dell’attività fieristica”; e “quali iniziative intenda assumere, in base al protocollo di intesa siglato con le associazioni sindacali, nei confronti delle imprese risultate non in regola e sanzionate nelle attività di controllo dei cantieri di allestimento di Bologna Fiere spa” conclude il leghista.

