(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Ferrovieri, assegnati alla medicina di gruppo Salute e territorio i locali della guardia medica che si sposta all’ex centrale del latte

Assessore Albiero: “Due ottime soluzioni per la collettività”

“Nelle prossime settimane, non appena la guardia medica avrà traslocato all’ex centrale del latte, nei locali di via Fincato 4 entrerà Salute e territorio cooperativa sociale, ovvero la medicina di gruppo che già opera nel quartiere dei Ferrovieri”.

L’annuncio è dell’assessore al patrimonio Roberta Albiero, i cui uffici hanno curato il cambio di locazione dei locali che sono di proprietà comunale. Già nei mesi scorsi, infatti, in vista del trasferimento della guardia medica dell’Ulss 8 Berica a San Bortolo, il servizio Patrimonio aveva pubblicato un avviso per assegnare i locali dei Ferrovieri a servizi sanitari rivolti alla collettività. La manifestazione d’interesse presentata da Salute e Territorio è risultata ammissibile perché l’attività della cooperativa soddisfa i bisogni degli individui e delle famiglie su base collettiva. Si è quindi dato corso alla sottoscrizione del contratto di locazione.

“Alla soddisfazione di poter offrire a tutti i cittadini spazi più adeguati per la guardia medica nella ristrutturata palazzina dell’ex centrale del latte – commenta l’assessore Albiero – aggiungiamo quella di aver immediatamente riassegnato i locali dei Ferrovieri alla medicina di gruppo che già opera nel quartiere e che da tempo cercava ambulatori più ampi ed adeguati alla propria attività. E’ una bella risposta agli abitanti del quartiere in un momento storico che vede una carenza di medici non solo a livello locale, ma anche nazionale: per questo non vogliamo perdere nemmeno un giorno nella riassegnazione degli spazi lasciati liberi dalla guardia medica”.

I locali al piano terra di via Fincato 4 ospitano sette ambulatori, un ufficio, due ripostigli e i servizi igienici, per una superficie complessiva di circa 210 metri quadrati.

