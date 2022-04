(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 LA FEDERSCHERMA TORNA ALLA BIT DI MILANO

PRESENTAZIONE DI QUATTRO GRANDI EVENTI

NEL SEGNO DEL BINOMIO SPORT-TURISMO

MILANO – La Federazione Italiana Scherma torna protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Dal 10 al 12 aprile la FIS parteciperà al prestigioso evento per valorizzare il binomio scherma-turismo.

Presso il padiglione 3 (stand B 63) della Fiera Milano City, la Federscherma presieduta da Paolo Azzi confermerà così il proprio impegno nella valorizzazione e promozione dei territori che ospitano i propri appuntamenti agonistici, in uno scambio che è reciprocità virtuosa per far conoscere ancor di più il fascino di questo sport alle comunità che lo accolgono ed esaltare le località per le quali la scherma diventa autentico volano di turismo.

È su tali basi che dal 2017 la Federazione Italiana Scherma ha scelto di essere presente in BIT, vetrina e momento di lancio quest’anno per quattro grandi eventi che nei prossimi mesi animeranno l’attività nazionale e internazionale.

Si comincerà domenica 10 aprile, alle ore 13, presso la Sala Coral 4, con la presentazione dei Campionati Mondiali Paralimpici Terni 2023, che riaccenderanno i riflettori della grande scherma in carrozzina all’ombra della Cascata delle Marmore cinque anni dopo gli Europei del 2018.

A seguire, sempre domenica dalle ore 14, nella Sala Coral 3, saranno presentati i Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur 2022, in programma dal 31 maggio al 5 giugno, e i Tricolori Paralimpici di Macerata, che si svolgeranno invece dal 10 al 12 giugno. Si tratta dei due principali appuntamenti della stagione nazionale, in due location speciali: la prima volta in cui la scherma viene abbracciata da Courmayeur, con il suo fascino e la sua straordinaria vocazione ad ospitare “top event”, e la consacrazione di Macerata che nel 2022 è Città Europea dello Sport con particolare attenzione ai temi e ai valori dell’attività paralimpica.

Gran finale lunedì 11 aprile, con la presentazione del Campionato Mondiale Assoluto Milano 2023. “L’ottava meraviglia” per la scherma italiana, così si presenta la kermesse assegnata dalla FIE lo scorso novembre, perché otto saranno, con quella del prossimo anno, le edizioni della rassegna iridata ospitate in Italia. E sarà la prima volta di Milano, colmando così la “lacuna storica” che non ha mai visto in passato la città meneghina, una delle culle della scherma italiana e mondiale, organizzare un Campionato del Mondo.

