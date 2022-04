(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 PASQUA DI COPPA DEL MONDO PER LA SCHERMA ITALIANA

A BELGRADO 24 AZZURRI DEL FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE

E PER 12 SPADISTI C’È IL PRESTIGIOSO “MONAL” DI PARIGI

ROMA – Pasqua in pedana per la scherma azzurra impegnata in Coppa del Mondo: per gli spadisti c’è Parigi, mentre per il fioretto femminile e maschile appuntamento a Belgrado.

FIORETTISTE E FIORETTISTI IN SERBIA

Sono 24 gli azzurri, equamente divisi tra donne e uomini, che saranno impegnati da venerdì 15 a lunedì 18 aprile a Belgrado nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile e maschile.

Il programma della lunga kermesse in terra serba, a cavallo di Pasqua, inizierà venerdì 15 con le fasi preliminari della gara individuale delle fiorettiste. Il CT Stefano Cerioni ha convocato Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini e la vincitrice di tutte e tre le prove del circuito iridato svoltesi in questa stagione, Alice Volpi. A loro si aggiungono le “autorizzate” Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Beatrice Monaco e Marta Ricci.

Sabato 16 faranno poi il loro esordio gli uomini: i prescelti del Commissario tecnico del fioretto italiano sono Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi e Tommaso Marini, con i quali saranno in gara anche gli altri quattro azzurri Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli.

Domenica sarà la giornata clou di entrambe le prove individuali, con i tabelloni da 64 che porteranno poi alle finali sia della competizione femminile che di quella maschile.

La tappa di Coppa del Mondo a Belgrado si concluderà nel giorno di “pasquetta”: lunedì 18, infatti, si svolgeranno le due gare a squadre. Il team femminile azzurro sarà composto da Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi, mentre la formazione maschile si schiererà con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini.

La delegazione azzurra, guidata dal responsabile d’arma Stefano Cerioni, sarà composta dai maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore e Giovanna Trillini, dal medico Valeria D’Errico e dai fisioterapisti Massimo Donati e Stefano Vandini.

SPADISTI IN FRANCIA

La Coppa del Mondo di spada maschile prevede invece il grande ritorno del “Monal”, a Parigi, nella suggestiva location dello Stade Pierre de Couberin. Per uno degli appuntamenti più attesi del circuito iridato il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato otto spadisti azzurri, a cui se ne aggiungono altri quattro “autorizzati”.

I prescelti per la trasferta in Francia sono Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Completano la truppa italiana Marco Molluso, Andrea Vallosio e gli under 20 Simone Mencarelli ed Enrico Piatti. La gara individuale avrà inizio venerdì 15 aprile con gironi e turni preliminari, per poi vivere la sua fase clou sabato 16 (semifinali al via alle ore 17).

Nel giorno di Pasqua, invece, è in programma la prova a squadre (finale prevista alle ore 15): nell’occasione l’Italia della spada maschile schiererà un quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Al seguito degli azzurri a Parigi, con il CT Dario Chiadò, ci saranno i maestri Alessandro Bossalini ed Enrico Di Ciolo e il medico Alessandra Maria Buttà.

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE E MASCHILE – Belgrado (Serbia), 15-18 aprile 2022Prova individuale femminile: Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Marta RicciSquadra femminile: Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

Prova individuale maschile: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Filippo Macchi, Alessandro Paroli, Damiano RosatelliSquadra maschile: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini

Responsabile d’arma: Stefano CerioniStaff tecnico: Fabio Galli, Eugenio Migliore, Giovanna TrilliniMedico: Valeria D’ErricoFisioterapisti: Massimo Donati, Stefano VandiniCOPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Parigi, 14-16 aprile 2021

Prova individuale maschile: Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Marco Molluso, Andrea Vallosio, Simone Mencarelli, Enrico Piatti

Squadra maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Responsabile d’arma: Dario ChiadòStaff tecnico: Alessandro Bossalini, Enrico Di CioloMedico: Alessandro Maria Buttà

🔊 Listen to this