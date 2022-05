(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 COPPA DEL MONDO SPADAGRANDE SECONDO POSTO DI ALBERTA SANTUCCIO A KATOWICE

7° FEDERICO VISMARA A TBILISI***AGLI EUROPEI U23 DI TALLINN TRIS DI BRONZI PER L’ITALIACOPPA DEL MONDO SPADA

Nella Coppa del Mondo di spada è ancora sul podio Alberta Santuccio che, dopo la vittoria nel GP Fie di Budapest, conquista anche il secondo posto oggi a Katowice, in Polonia.

L’azzurra delle Fiamme Oro ha iniziato la sua gara con i successi sull’inglese Lydia Stanier (15-11) e sulla polacca Magdalena Pawlowska (15-13). Ai quarti il derby con la compagna di squadra Federica Isola, superata col punteggio di 15-11. La certezza del podio è arrivata ai quarti, dove la siciliana ha battuto 15-9 l’estone Nelli Differt dopo un assalto dominato dall’inizio alla fine, mentre la finale è stata conquistata vincendo 15-10 la semifinale contro l’ungherese Anna Kun. Il match conclusivo di giornata si è chiuso 15-10 in favore della coreana Injeong Choi, numero uno del ranking mondiale.

Tra le “top 8” anche Roberta Marzani, eliminata proprio dalla coreana per una sola stoccata 15-14, al termine di una gara di alto livello. Out nel tabellone dei 16 Federica Isola e Marta Ferrari, battuta 15-10 dalla francese Marie-Florence Candassamy, terza al termine della prova di oggi. Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi sono uscite nei 32, mentre Mara Navarria e Alice Clerici hanno terminato la loro prova nel tabellone dei 64.

Nella competizione maschile in Georgia, invece, il migliore tra i portacolori italiani è stato Federico Vismara, che si è classificato settimo. Il milanese delle Fiamme Azzurre ha vinto 15-9 i primi due assalti di giornata contro l’uzbeko Roman Aleksandrov e l’ucraino Roman Svichkar, poi nei 16 ha affrontato il campione olimpico Romain Cannone: sotto 13-10 l’azzurro è stato in grado di ricucire il distacco e di chiudere il match 15-14 in suo favore. Approdato tra i migliori otto della gara ha poi perso l’assalto decisivo per le semifinali contro l’ucraino Igor Reizlin 15-9.

Davide Di Veroli e Gabriele Cimini sono usciti di scena nel tabellone dei 32: il primo sconfitto all’ultima stoccata 15-14 dal francese Cannone dopo un match molto equilibrato, il secondo eliminato 15-7 dal giapponese Koki Kano.

EUROPEI UNDER 23

Tris di medaglie di bronzo per l’Italia ai Campionati Europei Under 23 di Tallinn. E sono cinque in totale i terzi posti conquistati dagli azzurri nelle prime due giornate della kermesse continentale in Estonia.

Dopo i due bronzi griffati ieri dallo sciabolatore Matteo Neri e della fiorettista Serena Rossini, oggi sul terzo gradino del podio sono saliti i fiorettisti Alessio Di Tommaso e Filippo Macchi e la spadista Alessandra Bozza.

Tutta tricolore, dunque, la terza piazza del fioretto maschile. Risultato di grande spessore ma anche con qualche rimpianto considerando che la metà della “top 8” era composta da azzurri. Proprio nei quarti di finale, però, l’Italia ha dovuto pagare lo scotto di due derby: Alessio Di Tommaso ha superato per 15-4 Francesco Pio Iandolo (alla fine settimo) mentre Filippo Macchi ha battuto con il punteggio di 15-5 Pietro Velluti (che ha chiuso ottavo).

Nelle due semifinali è arrivato lo stop per entrambi i fiorettisti italiani. Di Tommaso, carabiniere che si allena alla Raggetti Firenze, si è arreso al francese Savin (15-6), mentre Macchi, portacolori delle Fiamme Oro che lavora all’Accademia della Scherma Livorno, s’è visto chiudere la porta della finalissima dal tedesco Fabinger (15-9).

Luccica di bronzo l’Italia anche nella spada femminile grazie ad Alessandra Bozza. La torinese dell’Aeronautica Militare, allenata sulle pedane della Ginnastica Victoria, nel suo percorso di gara ha superato nettamente la tedesca Wetzker (15-8) e la rumena Enache (15-6), conquistando la certezza del podio con un esaltante match dei quarti di finale vinto 12-11 contro la belga Vandingenen. In semifinale il ko beffa, per una sola stoccata, contro l’israeliana Dar Hecht, che si è imposta 15-14 dirottando Alessandra Bozza sul terzo gradino del podio.

Per quanto riguarda le altre spadiste azzurre, hanno chiuso 11^ Gaia Traditi, 17^ Elena Ferracuti e 25^ Beatrice Cagnin.

Domani, nell’ultima giornata delle gare individuali che vedranno impegnate l’Italia ai Campionati Europei Under 23 di Tallinn, in pedana la spada maschile (con Gianpaolo Buzzacchino, Alessandro Cini, Luca Diliberto e Marco Molluso) e la sciabola femminile (le azzurre saranno Giulia Arpino, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Vally Giovannelli.

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – Katowice (Polonia), 28 maggio 2022FinaleChoi (Kor) b. Santuccio (ITA) 15-10SemifinaleSantuccio (ITA) b. Kun (Hun) 15-10Choi (Kor) b. Candassamy (Fra) 15-12QuartiSantuccio (ITA) b. Differt (Est) 15-9Choi (Kor) b. Marzani (ITA) 15-14Candassamy (Fra) b. Embrich (Est) 13-10Kun (Hun) b. Swatowska (Pol) 15-14Tabellone dei 16Santuccio (ITA) b. Isola (ITA) 15-11Candassamy (Fra) b. Ferrari (ITA) 15-10Marzani (ITA) b. Kong (Hkg) 15-13Tabellone dei 32Epee (Fra) b. Fiamingo (ITA) 12-11Santuccio (ITA) b. Pawlowska (Pol) 15-13Isola (ITA) b. Kuusk (Est) 14-13Ferrari (ITA) b. Nabeth (Fra) 15-11Marzani (ITA) b. Holmes (Usa) 15-8Brunner (Sui) b. Rizzi (ITA) 15-11Tabellone dei 64Ehab (Egy) b. Navarria (ITA) 15-9Marzani (ITA) b. Kharkova (Ukr) 15-10Fiamingo (ITA) b. Staehli (Sui) 15-8Embrich (Est) b. Clerici (ITA) 15-11Ferrari (ITA) b. Vitalis (Fra) 15-12Rizzi (ITA) b. Jacques Andre Coquin (Fra) 12-9Santuccio (ITA) b. Stanier (Gbr) 15-11Isola (ITA) b. Masserey (Sui) 15-5Classifica (187): 1. Injeong Choi (Kor), 2. Alberta Santuccio (ITA), 3. Anna Kun (Hun), 3. Marie-Florence Candassamy (Fra), 5. Nelli Differt (Est), 6. Martyna Swatowska-Wenglarczyk (Pol), 7. Irina Embrich (Est), 8. Roberta Marzani (ITA), 12. Federica Isola (ITA), 15. Marta Ferrari (ITA), 17. Rossella Fiamingo (ITA), 21. Giulia Rizzi (ITA), 38. Mara Navarria (ITA), 48. Alice Clerici (ITA), 73. Sara Maria Kowalczyk (ITA), 83. Alessia Pizzini (ITA), 112. Eleonora De Marchi (ITA), 119. Emilia Rossatti (ITA)

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Tblisi (Georgia), 28 maggio 2022FinaleStankevych (Ukr) b. Koch (Hun) 15-9SemifinaliKoch (Hun) b. Reizlin (Ukr) 15-9Stankevych (Ukr) b. Ito (Jpn) 15-10QuartiReizlin (Ukr) b. Vismara (ITA) 15-8Koch (Hun) b. Andrasfi (Hun) 13-12Ito (Jpn) b. Lopez Pourtier (Fra) 12-11Stankevych (Ukr) b. Kano (Jpn) 15-9Tabellone dei 16Vismara (ITA) b. Cannone (Fra) 15-14Tabellone dei 32Cannone (Fra) b. Di Veroli (ITA) 15-14Vismara (ITA) b. Svichkar (Ukr) 15-9Kano (Jpn) b. Cimini (ITA) 15-7Tabellone dei 64Di Veroli (ITA) b. Lange (Usa) 15-6Vismara (ITA) b. Aleksandrov (Uzb) 15-9Cimini (ITA) b. Grover (Gbr) 15-8Classifica (179): 1. Volodymyr Stankevych (Ukr), 2. Mate Tamas Koch (Hun), 3. Igor Reizlin (Ukr), 3. Inochi Ito (Jpn), 5. Nelson Lopez Pourtier (Fra), 6. Koki Kano (Jpn), 7. Federico Vismara (ITA), 8. Tibor Andrasfi (Hun), 24. Gabriele Cimini (ITA), 29. Davide Di Veroli (ITA), 68. Andrea Baroglio (ITA), 99. Valerio Cuomo (ITA), 101. Andrea Vallosio (ITA), 130. Alessandro Ferrari (ITA), 148. Enrico Garozzo (ITA), 153. Giacomo Paolini (ITA)

EUROPEI UNDER 23 SPADA FEMMINILE – Tallinn (Estonia), 28 maggio 2022Finale

Hecth (Isr) b. Galfalvy (Hun) 15-8

Semifinali

Hecht (Isr) b. Bozza 15-14

Galfalvy (Hun) b. Samko (Ukr) 15-14

Quarti di finale

Hecht (Isr) b. Mbiim (Fra) 15-13

Bozza (ITA) b. Vandingenen (Bel) 12-11

Samko (Ukr) b. Predescu (Rou) 10-9

Galfalvy (Hun) b. Benea (Rou) 15-14

Classifica: 1. Dar Hecth (Isr), 2. Reka Galfalvy (Hun), 3. Alessandra Bozza (ITA), 3. Anastasiya Samko (Ukr), 11. Gaia Traditi (ITA), 17. Elena Ferracuti (ITA), 25. Beatrice Cagnin (ITA).

EUROPEI UNDER 23 FIORETTO MASCHILE – Tallinn (Estonia), 28 maggio 2022Finale

Savin (Fra) b. Fabinger (Ger) 15-11

Semifinali

Savin (Fra) b. Di Tommaso (ITA) 15-6

Fabinger (Ger) b. Macchi (ITA) 15-9

Quarti di finale

Savin (Fra) b. Szemes (Hun) 15-14

Di Tommaso (ITA) b. Iandolo (ITA) 15-4

Fabinger (Ger) b. Cuk (Srb) 15-8

Macchi (ITA) b. Velluti (ITA) 15-5

Classifica: 1. Rafael Savin (Fra), 2. Nils Fabinger (Ger), 3. Alessio Di Tommaso (ITA), 3. Filippo Macchi (ITA), 7. Francesco Pio Iandolo (ITA), 8. Pietro Velluti (ITA).

