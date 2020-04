FED. CALALOMBARDA: “SANTELLI ASCOLTI APPELLO FUORISEDE CALABRIA”

Ho letto oggi l’appello di Claudia Greco indirizzato alla Presidente Santelli per farla rientrare da Milano. Almeno un migliaio di ragazzi sono nelle stesse condizioni. Ieri 5 Consiglieri Regionali del PD hanno inviato una mozione per lo stesso motivo. Tante famiglie della Calabria vivono ansiosi stati d’animo per i figli soli al Nord senza soldi, affitti da pagare e impediti a rientrare in famiglia con le dovute regole e sicurezza.

Alla Presidente Santelli, il 16 marzo scorso, quando le condizioni erano più gestibili, avevamo suggerito, inascoltati, di affrontare con il dovuto rispetto delle norme governative e regionali, ma anche della propria e dell’altrui salute.

Capisco lo stato d’animo di chi non è interessato all’argomento e che esprime contrarietà, ma questi ragazzi hanno già fatto in passato il sacrificio di dover andare al Nord per trovare un lavoro, quasi sempre precario, per una dignitosa vita sociale non trovando soluzioni in Calabria. Ora si vede ripudiato sopratutto da una parte politica che cerca consenso su questa triste vicenda come se, ogni ragazzo in Nord Italia, a priori fosse un contagiato a prescindere.

Noi siamo solidali con questi ragazzi e con le loro famiglie. Con quello che si prospetta al Nord, molti di loro probabilmente resteranno per sempre in Calabria per cercare una soluzione di vita ma con delle esperienze in più. (News&Com)

🔊 Listen to this