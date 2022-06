(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 FdI. Fazzolari (FDI): Da Gruber pericoloso odio contro Meloni

Nella trasmissione di oggi di Otto e mezzo su la7 è andata in scena l’ennesima campagna di odio organizzata da Lilli Gruber contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Ma oggi si è andato oltre il limite della decenza, accusando addirittura Giorgia Meloni di “propaganda assassina”. I termini sentiti a Otto e mezzo sono analoghi a quelli che in passato hanno incoraggiato e legittimato la violenza e il terrorismo delle Brigate rosse contro gli avversari politici di destra. Mi auguro che tutte le forze politiche vorranno prendere le distanze dal pericoloso clima di odio che certi irresponsabili personaggi stanno alimentando per fermare il crescente consenso di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari.

