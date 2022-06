(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 FdI. Balboni (FdI): Scandalosa dichiarazioni Quartapelle. Finanziamenti? Erano il Pci e Pds ad essere generosamente finanziati da URSS

“Sono scandalose le dichiarazioni della deputata Quartapelle, peraltro non una parlamentare di seconda fila del Pd ma responsabile Esteri del partito, che accusa FdI di essere finanziato dalla Russia. Un’accusa gravissima sia perchè palesemente falsa e sia perchè del tutto gratuita. Piuttosto consiglierei all’esponente del Pd molta prudenza quando si avventura da sinistra sul tema dei finanziamenti esteri. Infatti, come responsabile esteri di un partito erede della tradizione comunista dovrebbe sapere che prima il Pci e poi il Pds sono stati generosamente finanziati in maniera opaca dall’Unione Sovietica. Finanziamenti ottenuti da parte di uno Stato che aveva come obiettivo quello di sovvertire l’ordine democratico del nostro Paese. Insomma, la classica situazione in cui la Quartapelle se fosse rimasta in silenzio avrebbe fatto una gran bella figura”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.

