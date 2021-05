CATANZARO L’operazione ha in sostanza sgominato un’organizzazione criminale con base operativa nella provincia di Savona e ramificazioni ed interessi economici anche in altre regioni italiane e all’estero. Sono in tutti 17 gli indagati e 16 le imprese coinvolte, sia in territorio italiano (Liguria, Piemonte, Calabria e Veneto) sia all’estero (tra Bulgaria e Gran Bretagna). Il sistema di frode accertato, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2019, si è basato sull’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 15 milioni di euro, con un danno diretto per l’Erario di oltre 3,2 milioni di euro, pari all’Iva evasa. (News&Com)

