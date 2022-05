(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Positivi risultati economici e sociali nel 2021 per le Farmacie

Comunali di Arezzo

L’azienda ha approvato il bilancio dello scorso anno sulle attività condotte da

farmacie e magazzino

Una particolare attenzione delle Farmacie Comunali è stata rivolta alle

attività di educazione alla salute

AREZZO – Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno approvato il bilancio di un 2021

che è stato interamente segnato dall’emergenza sanitaria. Il documento ha riassunto

il buon andamento economico e gestionale di una realtà che, con otto farmacie e un

magazzino di distribuzione, è stata capace di riorganizzare la propria attività per

garantire un ruolo di presidio in prima linea contro il Covid19 e di supporto alle

esigenze dei cittadini nelle diverse fasi della diffusione del virus.

L’avvio di nuovi servizi come la vaccinazione anti-Covid o il continuo adeguamento

degli sportelli per i tamponi hanno infatti ridisegnato il posizionamento all’interno del

Servizio Sanitario Nazionale, con le Farmacie Comunali che hanno saputo

reinterpretare il loro ruolo con efficienza, tempismo e sensibilità a seconda delle

evoluzioni della situazione. In quest’ottica, il segnale tangibile dell’impegno verso

città e cittadini è testimoniato anche dagli investimenti per rendere sempre più

moderne e funzionali le singole farmacie che hanno trovato il fulcro nell’apertura

della nuova “Fiorentina”. «Le nostre farmacie – commenta l’amministratore delegato

Massimo Sisani, – hanno dimostrato competenza, forza e coraggio nell’assistenza ai

cittadini. I farmacisti territoriali hanno assicurato la massima disponibilità,

collaborando a tutte le iniziative volte a monitorare e contrastare la pandemia, e

continuando a garantire farmaci, servizi e risposte di cui cittadini avevano bisogno».

Le attività delle otto farmacie di città e frazioni, unite a quelle del magazzino di

distribuzione, hanno riportato allo scorso 31 dicembre un utile di esercizio di 515.895

euro e, di questa cifra, il 20% tornerà in qualità di socio al Comune di Arezzo che

potrà così reinvestire sul territorio. Il segno “più” ha riguardo le generali attività

delle farmacie in termini di vendite e servizi, l’organico aziendale (passato da 89 a 90

unità complessive) e l’attività del magazzino che è oggi un punto di riferimento per

decine di farmacie sul territorio di Arezzo e provincia con il servizio di logistica e

distribuzione. Un forte impegno ha continuato a essere indirizzato verso le attività di

educazione alla salute che sono state condotte con il coinvolgimento e la

collaborazione di alcune realtà cittadine attive in ambito sociale o sanitario: le

Farmacie Comunali di Arezzo hanno infatti promosso numerose iniziative sui temi del

benessere e della prevenzione in sinergia con Calcit, Thevenin, Autismo Arezzo, Casa

di Riposo “Fossombroni”, Avis, Fratres, Istituto di Agazzi e All Stars Arezzo Onlus.

L’anno 2021 è stato infine caratterizzato anche da una serie di campagne solidali

orientate al sostegno a diverse situazioni di bisogno emerse sul territorio, aderendo a

iniziative quali la “Giornata di Raccolta del Farmaco” per offrire un aiuto a chi versa

in difficoltà economiche o “In farmacia per i bambini” in supporto all’Istituto

Thevenin. «Le Farmacie Comunali di Arezzo – aggiunge il presidente Francesco

Francini, – sono un’azienda in buona salute capace di investire per migliorare servizi

e locali, di adeguare le loro attività alle evoluzioni dei bisogni e, soprattutto, di

abbinare positivi risultati economici a virtuosi risultati sociali. Le farmacie si sono

distinte come un presidio sanitario di prossimità, in particolare quelle di quartiere e

periferiche, venendo riconosciute come un elemento essenziale nella lotta al Covid19,

ma questo nuovo impegno è stato affiancato dalla parallela attenzione anche verso

l’educazione alla salute e al benessere che da anni identifica l’azienda. Un

ringraziamento particolare va ai farmacisti e ai collaboratori per l’impegno e la

passione, e anche ai cittadini per la rinnovata fedeltà verso le Farmacie Comunali di

Arezzo».

Arezzo, giovedì 12 maggio 2022

