(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 ENERGIA. BELLOMO (LEGA): PUGLIA PUO’ ESSERE REGIONE LEADER IN ITALIA

“La Puglia ha tutte le carte in regola per diventare la regione leader in Italia del settore energetico, con effetti rilevanti in termini di sviluppo e occupazione. Mentre Prodi che parla di ex Ilva mi fa pensare a Dracula che interviene a un convegno dell’Avis, mi confortano molto le anticipazioni fornite da alcuni ministri. Sapere che d’ora in poi il Tap che approda a Melendugno potrà trasportare 1,5 miliardi di metri cubi di gas in più, avere conferma che la Puglia è al centro di nuovi investimenti del Pnrr per l’utilizzo di treni a idrogeno, constatare che a Brindisi si spinge convintamente sull’ipotesi dei rigassificatori, significa che si va nella giusta direzione. La follia di Putin nasce anche dalla dipendenza energetica di tanti Paesi europei, compresa l’Italia. Un’aggressione militare che non può lasciare indifferenti le democrazie occidentali, chiamate a fare la loro parte con una strategia unitaria, senza tentennamenti e senza lasciarsi intimorire da minacce spropositate. Non bisogna mai perdere di vista il dato di realtà, né bisogna fornire ribalte televisive senza contraddittorio, facendo passare per scoop quella che potrebbe essere derubricata ad amichevole sponsorizzazione. Il futuro dell’economia italiana, e di quella pugliese in particolare, già particolarmente in affanno, passa anche da una rapida soluzione del conflitto in atto. Mi auguro che il ruolo di Papa Francesco e della diplomazia vaticana possa essere decisivo, ma qualsiasi tavolo negoziale giusto non può che poggiare sull’equilibrio dei rapporti di forza”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

