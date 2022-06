(AGENPARL) – MADRID lun 27 giugno 2022 El Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, ha acogido, el 24 de junio, un concierto de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, acompañada por la banda sinfónica inglesa “Salamanca Band and Bugles of The Rifles”, de los fusileros del Ejército británico, con motivo del tradicional relevo de las guardias del Palacio.

