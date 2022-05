(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 Denatalità: Novelli (FI), meno vincoli e più risorse per PMA

“Lo chiamano inverno demografico, una stagione che ormai dura da troppi anni. Senza figli non c’è futuro e se non invertiamo la tendenza il Paese rischia di tracollare, anche dal punto di vista economico. Bene le misure a sostegno delle famiglie, i congedi parentali, i bonus bebè, ma è il caso di pensare anche a chi un figlio lo vorrebbe ma non può averlo naturalmente. La procreazione medicalmente assistita rappresenta una possibile soluzione, ma i costi, i pochi centri e i troppi vincoli sono un deterrente che, secondo una recente stima riportata oggi da Il Sole 24Ore, ha comportato 35mila nascite in meno in un solo anno. Alla Camera da oltre tre anni giace una mia risoluzione finalizzata a facilitare il ricorso alla PMA. Nel frattempo sono stati fatti molti passi avanti, ma credo che questo sia il momento giusto per discuterla e dar seguito agli impegni contenuti”.

Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari Sociali, presentatore, il 22 gennaio 2019, di una risoluzione a sostegno della procreazione medicalmente assistita.

