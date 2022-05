(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Una web radio dedicata allo sport scolastico realizzata insieme al Ministero dell’Istruzione con rubriche tematiche, collegamenti in diretta e interviste.“Radio-My School Sport”, il progetto che ha coinvolto l’IPSEOA “Vincenzo Gioberti” di Roma e ha portato alla realizzazione di una vera e propria redazione composta da studentesse e studenti nell’ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, è stato presentato oggi a Fiera Didacta Italia 2022.

Al seminario le studentesse e gli studenti della redazione di Radio My School Sport hanno raccontato come è nato il progetto, come si è sviluppato e quali ricadute ha avuto finora anche sulla didattica e sulle competenze di chi vi ha preso parte. Nella presentazione del progetto sono state illustrate le rubriche tematiche ideate e le prospettive di utilizzo delle tecnologie per lo sviluppo dell’iniziativa, tra cui anche laradiocronaca delle prossime manifestazioni finali dei Campionati studenteschiin programma a settembre e interviste a studenti-atleti e a campioni dello sport.

“Una grande occasione per i ragazzi e le ragazze che partecipando a questa iniziativa hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali. Gli studenti hanno dato avvio a un progetto che li vede protagonisti nel saper utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie. La creazione di contenuti digitali con senso di responsabilità ha reso possibile un confronto costruttivo di grande stimolo per i futuri speaker e giornalisti radiofonici ma anche decisivo per tante altre professioni”. Così il Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico,Maria Assunta Palermo.

Roma, 21 maggio 2022

