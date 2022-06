(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Si è svolta ieri, domenica 5 giugno, in occasione della Giornata dell’Ambiente, la pulizia volontaria della Villetta (Parco Calahorra) da parte dei cittadini e delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa organizzata dal comune di Monte Compatri in collaborazione con la Tekneko cha fornito il materiale.

Presenti il sindaco Francesco Ferri e tutta l’Amministrazione comunale di Monte Compatri.

Quasi cinquanta i volontari di ogni età che si sono armati di scopa e rastrello per sgomberare l’area verde da erbacce, fogliame e rifiuti abbandonati. In tre ore sono stati raccolti circa 100 metri cubi di sfalci portati all’isola ecologica con una decina di viaggi del furgoncino della Tekneko.

Nelle prossime settimane la ditta che si occupa della manutenzione del verde a Monte Compatri, che aveva già iniziato la pulizia straordinaria nei giorni scorsi, completerà l’intervento. L’obiettivo dichiarato è quello di riuscire a restituire La Villetta alla cittadinanza intorno a metà luglio.

“È stato veramente bello vedere così tante persone che hanno aderito al nostro appello, ma non avevamo dubbi che sarebbe successo perché i monticiani non si tirano mai indietro quando c’è da lavorare e perché questo parco rappresenta un vero e proprio simbolo – commenta l’assessore all’Ambiente Nicoletta Felici – Un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno partecipato, alla Tekneko e alla Protezione Civile beta 91 Monte Compatri”.

“Da oggi inizia una nuova stagione per Parco Calahorra che vedrà coinvolte associazioni e cittadini per una piena fruizione già a partire da questa estate – aggiunge il consigliere comunale delegato alle Aree Verdi, Elio Masi – È un lavoro importante quello svolto che ha riportato alla luce la scalinata in sampietrini e tratti dei vicoli del parco. È un risultato importante tornare a far frequentare il parco e gustare la bellezza della natura e il panorama del nostro centro storico. La natura ci dà un senso di tranquillità e ci aiuta a stare bene. Ci fa sentire più liberi e a nostro agio. Ci apre la mente e riusciamo ad esprimere idee creative”.

