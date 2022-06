CS/AMMINISTRATIVE, USIF: “TUTELARE DIRITTI DI CHI LAVORA IN DIVISA”

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 AMMINISTRATIVE, USIF: “TUTELARE I DIRITTI DI CHI LAVORA IN DIVISA”

“In occasione delle imminenti consultazioni elettorali (amministrative e referendum popolare), circa 1/3 del personale del Corpo sarà impiegato nei relativi servizi presso i seggi elettorali. I cittadini che si recheranno al seggio, dunque, vedranno garantita la sicurezza e il regolare svolgimento della consultazione da donne e uomini in divisa a cui spesso vengono negati alcuni diritti. Tra questi, il diritto al voto per coloro che si trovano a prestare servizio lontano dal luogo di residenza. Ma non solo. Molti servizi elettorali termineranno oltre le ore 24:00, verificandosi in tal senso la fattispecie relativa al completamento della prestazione giornaliera programmata con il rischio che gli stessi operatori vengano reimpiegati in servizio presso i propri Reparti. E come se non bastasse, se per ragioni di servizio si resta imbrigliati in vicissitudini legali, bisogna far fronte alle spese che ciò comporta. Per questo, nei giorni scorsi, abbiamo inviato la richiesta al Fondo Assistenza Finanzieri, al fine di ottenere prestiti agevolati per fare fronte a eventuali spese legali. È necessario che il lavoro di chi indossa la divisa venga tutelato in ogni sua forma, a beneficio della collettività”. Lo dichiara Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

