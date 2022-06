CRONACA COMUNE La newsletter del 20 GIUGNO 2022

(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=M6%3dC6M7N_4tju_E4_9ves_IA_4tju_D9rerWwd.qFrDxL7.81F_9ves_IAr_Khxb_UwMzE.rN2Q_9ves_IA_4tju_E9wHt_Khxb_VuM8VCZn_Khxb_VrDy_Khxb_VuIG6x_Mcvg_Xm_Khxb_VuQ2QFMC–c_9ves_Ia0_Khxb_VuK8_Khxb_UM._Mcvg_XpA-Ke2_Khxb_Vr0sX_9ves_Ia0_Khxb_VuK2_Khxb_UMU_4tju_D9K_Mcvg_Xm-_Khxb_UMS_4tju_E77Q_4tju_DY1ar5OZ1T_9ves_J6KE_9ves_J9z_Khx4r6mb_UwU5NehXp%26t%3dVLYKaK%267%3d4P5OtW.z8A%26D5%3dTMcEV%263%3dV%26z%3dTJWIU%266%3dWFcP%26O%3d-EVLWDUMdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Interventi dal 22 al 30 giugno 2022 a Ferrara. In vigore anche il divieto di fermata

[Al via il rifacimento della pavimentazione stradale di via Argine Ducale, con circolazione a senso unico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d3dDY8c%26t%3dV%26p%3dUAW9V%26w%3dW6dG%26P%3djN2K_tuau_55_zvUt_0A_tuau_405Ry.7zJp5k6eIuPp9.qO_tuau_40vJvC8Dg_LYxR_VnY7ZCZ_tuau_40iG-xCi-Dn-LqAc7qHgH2J-f9tGc-JiQkGmIv58DqHm-NvLi9cFm-9k-Pq6-cLoDp9-lPe5t0-eIv-8kLkJn58DqHm-6-u9vNq-OvDeI.p6c5iOoF%26l%3dHwM484.HmO%26kM%3d9a0WA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

Avranno inizio mercoledì 22 giugno 2022 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Argine Ducale, nel tratto compreso tra via Foro Boario e via Bologna.

Nel periodo di esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a senso unico, con direzione da via Foro Boario verso via Bologna e sarà istituito il divieto di fermata 0-24 su entrambi i lati della carreggiata.

Salvo imprevisti o maltempo, l’intervento si concluderà entro il 30 giugno prossimo. Successivamente saranno eseguiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’impresa esecutrice è la Costruzioni Generali Girardini Spa (Sandrigo – VI).

[SICCITÀ, SINDACO FERRARA A RAINEWS: “MOMENTO DIFFICILE, IMMAGINI PO ‘DA PAURA’, SERVONO SCELTE UNITARIE”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d4fHV9e%26x%3dS%26q%3dWET0X%261%3dT7fK%26M%3dkP6H_uwer_67_4sVv_D8_uwer_5B9Oz.94Gq7o3fKyMqA.uL_uwer_5BzGwEBAh_NcuS_XrV8bIT_uwer_5B5Af9uLd-OuFg7oG-iA4JdNm-JdEz7zO-yGpAzLr-0u8iEoAoA-uEp7sAqE-2G-g7-23xNm-KhN8GqK-55hH67-xJuLdNu7.kPyD%26g%3dI7K3d7my9D.FhP%26uK%3d4bJU6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

Ferrara, 20 giu – “È un momento difficile, fa paura vedere il Po in queste condizioni:

sono giorni decisivi per le nostre produzioni e servono scelte unitarie, che vadano nella direzione comune di uscire dall’emergenza e di dare una risposta strutturale alla cronica mancanza di acqua stagionale, che quest’anno ha assunto contorni drammatici. Per questo ho sollecitato anche momenti di confronto con, e tra, gli enti locali, che auspichiamo avvengano con celerità: serve raccordare le scelte e le misure, evitando frazionamenti. Il nostro appello per la richiesta dello stato di emergenza è stato accolto, ora ci aspettiamo il massimo coinvolgimento dei sindaci e delle associazioni, per dare risposte immediate e anche per ragionare sul futuro e per uscire da logiche di emergenza continua”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri questa mattina a Mattina24 su Rainews24. “Troppo a lungo – ha detto il sindaco – si è data per scontata la tenuta del sistema, ma quando, come quest’anno, la situazione si è fatta particolarmente critica, il sistema ha mostrato tutti i suoi limiti, tra inadeguatezza infrastrutturale nella raccolta dell’acqua piovana, sprechi e perdite. Abbiamo il dovere di tutelare e adattare ai tempi un tessuto idraulico realizzato nei secoli, che ha fatto delle nostre terre luoghi di produzioni di eccellenza. Da qui discende la tutela del lavoro, delle imprese, del prodotto, dell’agricoltura, dell’ambiente”.

(Comunicazione Sindaco)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore dal 21 al 23 giugno 2022 a Ferrara

[Via Kennedy a senso unico per tre giornate per l’installazione di una gru edile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dDg7ZIf%26m%3dW%261%3dX4XJY%26p%3dXGg0%26Q%3duQuL_5xTv_F8_swfw_3B_5xTv_ECxS0.0sK18d7pLnQ1B.jP_5xTv_ECoK7F1Er_ORyc_YgZHc8Y_5xTv_ECwEn7n8b-HfJ1BeU-n-PfJ6L-vJv0p-LrO-uNr-DjK5KbPr-MfN-yFoO78mHnWjK1B-eE-8Kb-C5R-f0vIf.D7Jm%260%3dzRtRpY.oA7%26Ft%3dWIe4Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

Da martedì 21 a giovedì 23 giugno 2022, per consentire l’installazione di una gru edile a cura di privati, in via Kennedy, a Ferrara, sarà in vigore il senso unico di marcia con direzione da piazza Travaglio verso via Bologna (periferia). Sarà pertanto vietato l’accesso a via Kennedy dalla rotatoria con via Bologna.

In vigore anche il divieto di fermata in via Kennedy sul lato dei numeri civici dispari nel tratto compreso tra i civici 1 e 41.

2.a COMMISSIONE CONSILIARE – Martedì 21 giugno 2022 alle 15 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale

[Esame della delibera sulla convenzione tra Comuni di Ferrara e Comacchio per il progetto “Vacanze Natura Cultura”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGaIWLZ%26y%3dT%264%3dRFUMS%262%3dUJaL%26N%3dxK7I_8rfs_I2_5tiq_E9_8rfs_H70PC.45H42p4sFzN46.vM_8rfs_H71H00CBu_Idvf_SsWKWIT_8rfs_H7rLqDr-7uCv5uIn-46G5HB2CB5Er-65E984QvH46-pH3L1B-v65KqIn-65Dn6s9vH-6I20uK7H-B2p44Qr-GqK8Kq-48E0L54.xKzE%26t%3dD4q2n8LB4E.GuK%26vL%3dGWKVI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

La 2.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Diletta D’Andrea – si riunirà in presenza martedì 21 giugno 2022 alle 15 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale.

All’esame del gruppo di lavoro, con relatore l’assessore al Turismo, Bilancio e Commercio Matteo Fornasini, sarà la delibera di “Approvazione della convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di Comacchio per l’attuazione del progetto ‘Vacanze Natura Cultura’”.

Per info sulle attività delle commissioni consiliari: [www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNhRZSg%268%3dW%26A%3dYOXTZ%26A%3dXQhU%26Q%3d5RFLF_Pmym_aw_Nn1l_X3_Pmym_Z2SJU.yK0S0A.3C.5P_Eyov_OD5P_Eyov_ODx_Nn1l_X3YMdOZ_Dwpx_NBxE7x9w1J19-zA9J1-9BK9EFQ5KAG-yKAQ5H69DE%261%3dKGOIAN.J2R%265O%3dNdTYP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Dirette e archivio di legislatura possono essere seguite anche sul canale Youtube al link [www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGhJULg%26z%3dR%264%3dYGSMZ%263%3dSJhM%26L%3dxR8G_8ygq_I9_6rix_F7_8ygq_HDANC.W3L0Sp6.sM1_Ig1d_SvS768_Petf_Zt45L70wJwFsM1L49z6vC%26r%3dDA2q9oQ04H.LsK%26yQ%3dEWNaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

2.a COMMISSIONE CONSILIARE – Martedì 21 giugno 2022 alle 15.30 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale

[Esame della delibera di “Scioglimento della convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra Comune e Provincia di Ferrara”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d2f8b7e%26n%3dY%26o%3dW5Z8X%26q%3dZ5fA%26S%3diPvN_swUx_47_tyTv_4D_swUx_3ByUx.9tMo7e9dKoSoA.kR_swUx_3BpMuE2Gf_NS1Q_Xhb6b8Z_swUx_3BgQbIg-BfHn9-eAnGcAt9-eE-uAjKiJjIgLuK-fCmHc-ApJxCoVkMoA-kJ-tAtTjVkM-gKtKb-7uQp9k9u7-fCmHg-DvJ2GpJk-Bj-OgEs9b7cAvCsEc-EfJgPbHg-Rs7-kJ-dKoSoA-g-Jb-LtMwEpAj7-fG-gAtPbNc.FuIn%26B%3dnQuTdX.pCu%26Eu%3dY7d5a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dal vice presidente, consigliere Federico Soffritti – si riunirà martedì 21 giugno 2022 alle 15.30 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale per l’esame della delibera sullo “Scioglimento della convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara” (PG 82318/22). Relatore sarà l’assessore al Turismo, Bilancio e Commercio Matteo Fornasini.

Per info sulle attività delle commissioni consiliari: [www.comune.fe.it/it/b/11822/agenda-delle-commissioni-consiliari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d6e7aAd%26m%3dX%26s%3dV4YBW%26p%3dY9e0%26R%3dmOuMx_MRzU_Xb_OVxQ_Yk_MRzU_WgT2R.dLrPoB.k0.jQ_wvTw_7AjQ_wvTw_7Ac_OVxQ_YkV2e7W_sxXu_3CfB8f6bfKi6-eBqGf-0tHnFxNjLsD-dLsNjIn6sF%26i%3dHvP183.KjO%26jP%3d6a9Z8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Dirette e archivio di legislatura possono essere seguite anche sul canale Youtube al link [www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dOh9VTg%26o%3dS%26B%3dY6TUZ%26r%3dTRhB%26M%3d6RwH_FyVr_Q9_usqx_58_FyVr_PDzOK.WrMHSe7.1Mp_Jo1S_T4Sv7F_PTun_Zi5CLvA5JlG1MpMB9o74C%26g%3dEI3y9dQy5P.LhL%267Q%3d4XVa6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nelle giornate degli spettacoli tra il 23 giugno e il 22 luglio 2022

[‘Ferrara Summer Festival 2022’: le modifiche alla viabilità in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8cNVCb%264%3dS%26u%3dTKTDU%267%3dTAcQ%26M%3doMBH_ytkr_04_0sZs_J8_ytkr_99EO4.60Gu4u3jH5Mu8.1L_ytkr_996G1BHAl_KiuW_UxVBYOW_ytkr_99x7y3h4sKsJh-LCEt80-8lLBA344-TGUJ-Dl-F76p915o8-sDs4-DAh51DpMs-Au-6wF1K7-K1H0AjH.zLtE%26v%3dE2LD59.GwL%26pL%3dIXEVK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

In occasione degli spettacoli del ‘Ferrara Summer Festival 2022′, in programma in piazza Trento e Trieste in una serie di serate tra il 23 giugno e il 22 luglio prossimi, saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica della viabilità in centro storico a Ferrara.

Queste le principali misure previste nelle giornate degli spettacoli (calendario aggiornato sul sito [https://www.ferrarasummerfestival.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBcQTGb%267%3dQ%26y%3dTNRHU%260%3dREcT%26K1l4v%3dsMEF4_Klsa_Vv_Hbvk_Rq_Klsa_U1M8P.153KvHlLFCx8C6pLE9747.95_Klsa_U1%264%3dxNDLnU.955%26BD%3dQGaNS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)):

>> DALLE 15 ALLE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 23 – 24 – 25- 26 -29 GIUGNO 2022 E 2 – 3 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 LUGLIO 2022: in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a piazza Trento Trieste): divieto di fermata, ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.

>> DALLE 15 ALLE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 25 GIUGNO 2022 E 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 LUGLIO 2022:

– in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a piazza Trento Trieste): divieto di circolazione, ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.

– in piazza Savonarola: sospensione area taxi ed istituzione della stessa in largo Castello nel tratto da Borgo dei Leoni all’area Taxi esistente e contestuale sospensione dell’area di carico e scarico.

– in via dei Teatini: istituzione di doppio senso di circolazione.

>> DALLE 17 ALLE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 23 – 24 – 26 -29 GIUGNO 2022 E 2 – 3 – 7 – 12 – 19 LUGLIO 2022:

– in corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Cattedrale, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno (tratto da Via Amendola a piazza Trento Trieste): divieto di circolazione ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso;

– in piazza Savonarola: sospensione area taxied istituzione della stessa in Largo Castello nel tratto da Borgo dei Leoni all’area Taxi esistente e contestuale sospensione dell’area di carico e scarico.

In via dei Teatini: istituzione di doppio senso di circolazione.

>> DALLE 10 ALLE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO NEI GIORNI 23 – 24 – 25- 26 -29 GIUGNO 2022 2 – 3 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 — 19 – 20 – 21 – 22 LUGLIO 2022: in piazza Trento Trieste (tratto da Via San Romano a Via Mazzini): divieto di circolazione ammessi i veicoli dell’organizzazione, di polizia, di pronto intervento e soccorso.

Nelle serate degli spettacoli verranno realizzate barriere anticarro con transenne nelle modalità già collaudate in precedenti occasioni, in corso Martiri della Liberta’/ corso Giovecca, corso Porta Reno/via Amendola, via Mazzini/via Vignatagliata, via Contrari, via Canonica e via Cairoli, a tutela della pubblica incolumità.

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

In allegato scaricabile l’ordinanza integrale

[DALL’ASFALTO ALLA PIETRA NATURALE, CAMBIANO LE COPERTURE IN VIA CORTEVECCHIA. AL VIA I LAVORI. ASSESSORE MAGGI: “MAGGIORE ADERENZA AL TESSUTO STORICO”.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1aSY6Z%269%3dV%26n%3dRPW7S%26B%3dW4aV%26P%3dhKGK_rrpu_32_EvSq_OA_rrpu_27JRw.4EJn2z6cF0Pn6.6O_rrpu_27AJt0MDe_InxP_S3Y5WTa_rrpu_2716lCxNf29Oo-29Ga-G60tIx-IaKHMaC2-8aDyDaEB-Ge-4BKeIGPr6-zJrK2Qe4zCi2-xG-i-CxQoI6-6sJ2NsFE0-m24Bi-DxBg0BMe-6a2x210r6AUa-29-OeJFPtF-FOoI68o.9GHl%265%3d0PsMzW.n6G%26Ds%3dRSc3T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

DALL’ASFALTO ALLA PIETRA NATURALE, CAMBIANO LE COPERTURE IN VIA CORTEVECCHIA. AL VIA I LAVORI. ASSESSORE MAGGI: “MAGGIORE ADERENZA AL TESSUTO STORICO”. “CRONOPROGRAMMA CONCORDATO CON ATTIVITÀ E RESIDENTI”

Ferrara, 20 giu – Dall’asfalto alla pietra naturale: via Cortevecchia – nel nucleo urbanistico medievale della città – si prepara a un rinnovo nel segno di una maggiore aderenza al proprio contesto storico. L’attuale copertura dei marciapiedi, ormai fortemente ammalorata, lascia infatti il posto alla trachite euganea, particolare tipo di pietra che si estrae dalle colline che costituiscono il complesso dei Colli Euganei nella provincia di Padova, in un’area produttiva in cui trovano spazio anche forme di lavorazione artistica, con forte matrice di imprese a conduzione familiare. I lavori (previsti da piazza Cortevecchia a piazza Saint Etienne) sono partiti stamattina e dureranno circa due settimane. Gli operai della Costruzioni Ital Strade, in subappalto dal consorzio Batea, hanno avviato le operazioni di sagomatura dell’asfalto, tramite una speciale lama diamantata capace di inciderne la superficie. A seguire gli stessi asfalti e i cordoli saranno demoliti e sarà quindi creato il ‘pacchetto’ di posa della nuova pietra naturale, pacchetto che sarà realizzato in calcestruzzo, quindi ricoperto con una rete metallica, prima del posizionamento della trachite. I lavori prevedono la chiusura della strada, con viabilità alternativa da via del Turco.

“Si tratta di un intervento, pur ricompreso in un piano di lavori più ampio, di tipo particolare, perché garantirà maggiore aderenza al tessuto storico dell’area – spiega l’assessore Andrea Maggi -. Inoltre: restituirà decoro alla via e ne migliorerà la fruibilità. In tal modo prepariamo le vie di accesso al recupero della piazza Cortevecchia finanziato dal bando del MiTE-Ministero della transizione ecologica. Per stabilire il cronoprogramma dei lavori, già programmati da tempo, abbiamo coinvolto residenti e commercianti, per minimizzare i disagi e condividere l’avvio e le tempistiche”.

L’intervento è ricompreso in un ‘contenitore di lavori più ampio’, del valore di circa 700mila euro, che ha già portato al rifacimento dei tratti pedonali, tra l’anno scorso e quest’anno, di alcune strade tra cui: via Fortezza, via Barlaam, via De Giuli, via Carlo Mayr, via dello Zucchero, via Pastro, via Pietro Lana, un tratto di via Goretti e via Parini. Cantieri per il rifacimento di marciapiedi sono previsti anche in via Ripagrande – nel tratto tra via Boccacanale di Santo Stefano fino a via Calcagnini -, dal lato dei civici pari. I lavori comporteranno alcune variazioni alla viabilità.

CULTURA – Dal 23 giugno all’8 settembre 2022 la settima edizione della rassegna – Ingresso libero

[“Un Fiume di Musica”, spazi di cultura e comunità lungo la Darsena a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d6fSUAe%269%3dR%26s%3dWPSBX%26B%3dS9fV%26L%3dmPGG_wwpq_87_ErXv_O7_wwpq_7BJN2.9EFs7z2hK0LsA.6K_wwpq_7BAFyEM0j_NntU_X3U0bTU_wwpq_7BHE-2f7xkEHDj-06-DzO64f-OC25E-10-hQ9KzNx-6-hK0LsEG2-qQA8t-Hx-5fNF6s7-36wNxIf.DGDq%260%3d0LxRzS.sAG%260x%3dWSY8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

E’ stata ufficialmente presentata lunedì 20 giugno 2022 in residenza municipale, la settima edizione della rassegna “Un Fiume di Musica”, rassegna artistica che ha l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti in nuovi spazi di cultura e comunità, in programma dal 23 giugno all’8 settembre 2022 lungo la Darsena di San Paolo a Ferrara. Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati da Marco Gulinelli – Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Roberto Formignani – Presidente Associazione Musicisti di Ferrara aps – Scuola di Musica Moderna – Presidente Consorzio Wunderkammer e ideatore di Un Fiume di Musica, e Alessandro Pasetti – Made Eventi – Ufficio Stampa UFDM 2022, insieme a partner e rappresentanti delle realtà culturali che hanno collaborato come Leonardo Dalmonte – Direttore del Consorzio Wunderkammer, Francesco Bettini – Jazz Club Ferrara, Marta Raviglia- Coordinatrice del Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, Rachel Silvera – responsabile Ufficio stampa del MEIS- Museo Nazionale dell ‘Ebraismo Italiano e della Shoah, Raffaele Cirillo – Staff AMF e Direttore Wah Wah Magazine, Sergio Mazzini – Presidente Avis Ferrara, Luca Buccino – Generali Assicurazioni, Marco Pontillo – Marco Pontillo Music Store e Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Giovanni Intellisano: Festival Gipsy Guitar – Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Samuele Govoni: Scrittore, giornalista e Autore del libro ” Tutto questo è Blues” ed. Arcana .

“Grazie anche a nome del sindaco Alan Fabbri e di tutta l’Amministrazione comunale di Ferrara per questo evento che è occasione di incontro e scambio culturale e sociale – ha affermato nel corso dell’incontro l’assessore Marco Gulinelli -. Abbiamo sempre creduto che fosse importante andare avanti dal punto di vista propositivo e organizzativo anche in momenti di difficoltà come l’emergenza sanitaria e oggi possiamo dire che i risultati si vedono. Siamo convinti che la musica sia uno degli elementi essenziali per la vita umana e il lavoro di squadra degli organizzatori è importantissimo. Ogni anno le proposte musicali sono più ricche e qualitativamente di alto livello”.

UN FIUME DI MUSICA 2022 | Settima edizione (scheda a cura degli organizzatori)

Anche nel 2022 la musica torna a scorrere lungo il fiume Volano. A Ferrara arriva la settima edizione di Un Fiume di Musica, con un programma ricco di buona musica. Dal 23 giugno all’ 8 settembre, il Molo Wunderkammer, sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57, si trasformerà in una vivace piazza sul fiume grazie alle serate musicali organizzate dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS.

MUSICA DAL VIVO – FOOD & DRINKS – INGRESSO LIBERO – SOCIALITA’

Filo rosso del progetto saranno gli appuntamenti settimanali del lunedì e giovedì sera in darsena, dove si potrà ascoltare musica eseguita dal vivo; diversi repertori e differenti sonorità si avvicenderanno una settimana dopo l’altra per un totale di 18 concerti che vedranno coinvolti 65 musicisti professionisti.

Dalle ore 19,00 si potrà accedere ad ingresso libero, per accomodarsi al tavolo con la possibilità di consumazione di food & drinks a cura del Bar gestito dallo Staff di Un Fiume di Musica e novità di quest’anno, gustose pizze sfornate al momento della Pizzeria Albachiara.

Come nelle edizioni precedenti i concerti saranno caratterizzati da sonorità ricercate e volumi contenuti, nel rispetto del quartiere che ci ospita e dei suoi abitanti; un quartiere di cui, come presidio culturale, facciamo parte da 10 anni e che ci ha sempre accolti con benevolenza e partecipazione.

Un Fiume di Musica è un progetto curato dall’Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’AMF fa parte) con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

FESTA DELLA MUSICA 2022

La prima data di questa lunga rassegna musicale estiva, sarà dedicata al blues con la

storica band ferrarese The Bluesmen in versione acustica. L’evento risulta l’unico per la città di Ferrara, inserito nel portale del Ministero della Cultura – Beni culturali per la Festa della Musica 2022 – https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/crea-un- evento/viewevent/1637-un-fiume-di-musica-2022-the-bluesmen-acoustic.

Dopo il concerto sarà presentato nella Sala Wunderkammer il libro di Samuele Govoni “Tutto questo è Blues” – Roberto Formignani, una vita a ritmo di musica tra il Mississippi e il Po” edito da Arcana.

info:

COLLABORAZIONI

Jazz Club Ferrara – Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica G.Frescobaldi di Ferrara – AVIS Ferrara – MEIS Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah- Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese.

JAZZ CLUB FERRARA e DIPARTIMENTO JAZZ DEL CONSERVATORIO G. FRESCOBALDI DI FERRARA. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Jazz Club Ferrara che curerà la programmazione dei lunedì sera nel mese di luglio, proponendo blasonati artisti nazionali e giovani interpreti di talento, mentre il 27 giugno verranno ospitate le esibizioni degli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, coordinati dal Prof.Querci; UN FIUME DI JAZZ per cinque appuntamenti imperdibili, non solo per gli amanti del genere.

MEIS IN MUSICA – L’Associazione Musicisti di Ferrara aps, da 30 anni, con la Scuola di Musica Moderna, si occupa di valorizzare la cultura della musica pop in ogni sua forma. Gli artisti di cultura e religione ebraica, hanno dato un notevole contribuito alla musica popolare moderna, principalmente negli Stati Uniti e in Israele, diventando dominanti in alcune forme specifiche.

Seguendo questo filo conduttore, AMF in sinergia con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, ai sensi dei finanziamenti al Comune di Ferrara sulla L.R. 41/97 ricevuti dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto “Ferrara Patrimonio UNESCO verso un centro commerciale naturale sostenibile”, realizzerà l’ 8 settembre, a chiusura della rassegna Un Fiume di Musica 2022, un concerto dedicato dal titolo ” Musiche ebraiche in libertà” con arrangiamenti originali appositamente realizzati per l’occasione dal Maestro Federico Benedetti.

AVIS Ferrara – Per sensibilizzare i più giovani, Un Fiume di Musica ospita il 14 luglio l’AVIS di Ferrara per “Una serata dedicata agli studenti” in sinergia con gli Istituti: IT.Bachelet, Liceo Classico Ariosto, Liceo Artistico Dosso Dossi, Istituto Einaudi, G.B.Aleotti, IPSIA, Istituto Carducci, Liceo Scientifico Roiti e Istituto Vergani Navarra.

SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE – Una bella collaborazione con la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, che da quasi 40 anni, si dedica con particolare attenzione alla liuteria; curata da Giovanni Intellisano e Marco Pontillo, all’interno della Sala Wunderkammer verrà da loro allestita una mostra di chitarre, dedicata a Mario Maccaferri, in concomitanza del Festival Gipsy Guitar.

DUE FESTIVAL ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA

Anche quest’anno ritroviamo due “mini” festival all’interno di Un Fiume di Musica 2022.

La serata di Ferragosto, sarà dedicata alla quarta edizione del Wah Wah Music Fest, festival di musica d’autore indipendente curato dalla redazione di Wah Wah Magazine, rivista online a tema musicale nata nel 2017 ad opera di un gruppo di giovani studenti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara all’interno del progetto “Giardino Creativo”, con il principale scopo di divulgare ed incentivare l’interesse e la passione dei giovani dell’ambiente ferrarese e limitrofo.

Il 1 settembre invece, vedrà il ritorno di Gypsy Guitar, giunta anch’essa alla quarta edizione, con mostra di strumenti musicali presso la Sala Wunderkammer e concerto sul fiume, allo scopo di mettere in risalto l’operato del liutaio centese Mario Maccaferri, inventore e ideatore della chitarra che ha dato voce e suono al grande chitarrista Manouche Django Reinhardt, Sultano dello Swing e punto di riferimento mondiale.

SPONSOR

Siamo felici quest’anno di annoverare più di uno sponsor a sostegno della rassegna. Si tratta di realtà che comprendono l’importanza del supporto economico che per azioni come Un Fiume di Musica, dove tutti gli eventi sono fruibili gratuitamente, sono indispensabili. Per questo ringraziamo Generali Assicurazioni Agenzia di Ferrara, Marco Pontillo Music Store e la Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese che da subito si sono resi disponibili, sensibili nell’aiutare una realtà culturale del territorio e in totale sinergia con la nostra mission.

Quest’anno l’ingresso allo spazio musica sarà gratuito – come sempre – allestito con numerosi tavoli e posti a sedere, dando la possibilità alle persone, di ascoltare il concerto prendendo (se lo vorranno) qualcosa da bere o una pizza appena sfornata.

LA DARSENA DI FERRARA COME INFRASTRUTTURA DI COMUNITÀ

Il Consorzio Wunderkammer e l’insieme di associazioni che ne fanno parte, è un centro di produzione culturale che dal 2012 reinterpreta in chiave contemporanea il concetto di “camera delle meraviglie” per raccogliere e organizzare in maniera innovativa le capacità artistiche e produttive del territorio. Wunderkammer fa inclusione sociale e alleva talenti. È punto di accesso ai servizi di welfare e orientamento verso la creazione di impresa. È uno spazio di produzione e di lavoro, che fa convivere l’artigiano e la postazione per il giovane creativo, la start-up e l’associazione e il coworking. Quella che fino a ieri era una banchina abbandonata è diventata una piazza urbana, un parco dove far giocare i propri figli e trascorrere una serata in compagnia di amici e buona musica. Azioni concrete, con al centro la cultura, la musica, l’arte, lo sport e percorsi educativi, con attenzione e cura del quartiere che lo ospita, cercando sempre di dare al pubblico una qualità alta degli eventi proposti, per diventare un importante punto di riferimento e aggregazione cittadina.

AZIONI CONCRETE

Cultura – Musica – Arte – Sport – Percorsi educativi – Riqualificazione

Un Fiume di Musica è da 7 anni consecutivi, la colonna portante di un ampio e corale percorso di rigenerazione urbana della darsena, ideato e coordinato dall’APS Basso Profilo dal 2015. Un’azione concreta che ha trasformato l’aspetto di questo tratto di darsena per lungo tempo trascurato.

L’edizione 2022 si prospetta ancora più ricca e darà l’opportunità a molte persone di ogni età, di avvicendarsi in un luogo che se in questi anni ha visto sempre costanti cambiamenti (anche grazie al focus messo in atto da questo tipo di manifestazioni), sta finalmente vivendo un momento storico importante con il rifacimento dell’ intera darsena ad opera del Comune di Ferrara grazie ai fondi del progetto Periferie.

L’ associazione Fiumana con il battello fluviale Nena, organizzerà anche quest’anno, navigazioni urbane prima dei concerti, a partire dalle ore 19,30. Info e prenotazioni: http://www.lanena.it

>> PROGRAMMA DI GIUGNO 2022

UFDM Giovedì 23 giugno ore 21,00 – Festa della Musica IBU-MIBACT

THE BLUESMEN (blues)

Roberto Formignani: chitarra & voce Massimo Mantovani: tastiere Roberto Poltronieri: basso Roberto Morsiani: batteria presentazione del libro di Samuele Govoni “Tutto questo è Blues” Roberto Formignani, una vita a ritmo di musica tra il Mississippi e il Po

Un Fiume di Jazz – Lunedì 27 giugno ore 21,00

In collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio G.Frescobaldi di Ferrara

PRIMO SET: RBG Trio feat. Amber White (latin/fusion)

Lorenzo Baroni: basso, Stefano Guarisco: batteria, Marco Rossi: pianoforte, Ambra Bianchi: flauto – SECONDO SET: classe di percussioni del Prof. G. Querci (latin jazz) – Marcello Conti, Vito Favara, Marco Rossi, Marco Paganucci: pianoforte, Ambra Bianchi: flauto Angela Foschi: pianoforte e fisarmonica Stefano Melloni: sax contralto – Davide Lanzarini: basso – Fausto Negrelli: batteria Massimo Orselli: congas – Guido Querci: Bongos, Timbales SPECIAL GUEST: Giovanni Perin: vibrafono

UFDM Giovedì 30 giugno ore 21,00 – NUEVO TANGO (tango argentino)

Ludovico Bignardi: fisarmonica Corrado Calessi: pianoforte Julie Shepherd: violino/viola Andrea Taravelli: basso Lele Barbieri: batteria Flavio Piscopo: percussioni

PROGRAMMA DI LUGLIO Un Fiume di Jazz – Lunedì 4 luglio ore 21,00- in collaborazione con Jazz Club Ferrara

CARLO ATTI QUARTET

Carlo Atti: sax tenore Alfonso Santimone: pianoforte Stefano Dallaporta: contrabbasso Andrea Grillini: batteria

UFDM Giovedì 7 luglio ore 21,00: AQUARELO DO BRASIL (brasilian sound)

Daniella Firpo: voce Ambra Bianchi: flauto & voce Roberto Poltronieri: chitarra Massimo Mantovani: tastiere Roberto Rossi: batteria

Un Fiume di Jazz – Lunedì 11 luglio ore 21,00 – in collaborazione con Jazz Club Ferrara

OLIPHANTRE

Leïla Martial: voce e elettronica Francesco Diodati: chitarra Stefano Tamborrino: batteria

UFDM Giovedì 14 luglio ore 21,00 – Un Fiume di Musica per AVIS

GIACOMO ZATTI & VIVIANA CORRIERI ENSEMBLE (pop music)

Viviana Corrieri: voce Giacomo Zatti: voce e pianoforte Lorenzo Pieragnoli: chitarra Andrea Taravelli: basso Massimo Malaguti: batteria

Un Fiume di Jazz – Lunedì 18 luglio ore 21,00 – in collaborazione con Jazz Club Ferrara

DANILO LICO “PER ME O PER TE”

Danilo Lico: chitarra e voce

Antonio Freno: pianoforte

Stefano Dallaporta: basso elettrico

Dino Cavarello: batteria

UFDM Giovedì 21 luglio ore 21,00 – AMF FUNKY JAZZ CONNECTION (Jazz & Fusion)

Federico Benedetti: sax & flauto

Lorenzo Pieragnoli: chitarra

Massimo Mantovani: tastiere Andrea Taravelli: basso

Lele Barbieri: batteria

Un Fiume di Jazz- Lunedì 25 luglio ore 21,00 – in collaborazione con Jazz Club Ferrara

CAPIOZZO – GUIDI – SANTIMONE ORGAN TRIO

Daniele Santimone: chitarra

Mecco Guidi: organo

Chicco Capiozzo: batteria

UFDM Giovedì 28 luglio ore 21,00 – LA SETTIMA LUNA (Omaggio a Lucio Dalla)

Giacomo Zatti: piano & voce

Ambra Bianchi: voce & flauto

Stefania Bindini: sax & clarinetto

Roberto Poltronieri: chitarra

Andrea Taravelli: basso

Flavio Piscopo: percussioni

Lele Barbieri: batteria

>> PROGRAMMA DI AGOSTO

UFDM Giovedì 4 agosto ore 21,00 – AFRO BEAT

Flavio Piscopo: percussioni & voce

Amidou Mbengue: djembè

Lele Barbieri: batteria

Andrea Taravelli: basso

Massimo Mantovani: tastiere

Riccardo Baldrati: tromba

Ambra Bianchi: flauto & voce

UFDM Giovedì 11 agosto ore 21,00 – “QUELLI CHE……” (Teatro/Musica Milano versus Roma)

Ricky “Doc” Scandiani: voce, tastiere e chitarra

Roberto Manuzzi: sax, fisarmonica e armonica

Enrico Trevisani: basso

Stefano Guarisco: batteria

Roberto Poltronieri: chitarra

Virna Comini: voce

UFDM Lunedì 15 agosto ore 21,00 – WAH WAH MUSIC FEST

ENRICO CIPOLLINI Enrico Cipollini: chitarra e voce / Fabio Cremonini: violino

UFDM Giovedì 18 agosto ore 21,00 – FOUR GRASS (Blue Grass & Country)

Marco Scabbia: voce & chitarra

Luca Boaretti: banjo, mandolino & chitarra

Roberto Poltronieri: chitarra, banjo & squareneck

Davide Zabbari: basso

UFDM Giovedì 25 agosto ore 21,00 – D’ALTRO CANTO (musica italiana d’autore e jazz)

Francesca Marchi: voce

Corrado Calessi: piano

Riccardo Baldrati: tromba & flicorno

Massimiliano Cobianchi: sax

Andrea Taravelli: basso

Lele Barbieri: batteria

>> PROGRAMMA DI SETTEMBRE

UFDM Giovedì 1 settembre ore 21,00 – GIPSY GUITAR www.gypsyguitar.it

Giampiero Martirani: chitarra acustica

Max Tagliata: fisarmonica

Carlo Montanari: chitarra acustica

Max Turone: contrabbasso

nella sala Wunderkammer dalle ore 20,00 mostra di chitarre MARTIRANI GIPSY SWING

UFDM Giovedì 8 settembre ore 21,00 – MEIS IN MUSICA ” Musiche ebraiche in libertà”

con arrangiamenti originali a cura di Federico Benedetti

________________________________________________________________________________

Ingresso libero – posti a sedere con tavoli – food & drink – pizzeria

PAROLIMA Matteo Morini: batteria e voce – Giuliano Sarti: chitarra e voce – Olivia Santimone

basso e voce – Francesca Marchetti flauto tastiera e voce

ore 19,00 apertura cancelli – ore 21,00 inizio concerto

LAVORI PUBBLICI – Interventi al via dal 27 giugno e programmati in tre fasi

[La Prospettiva di corso Giovecca recupera il suo vecchio smalto con il restauro in programma durante l’estate 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dCbSWHa%269%3dT%26z%3dSPUIT%26B%3dUFbV%26N%3dtLGI_4sps_E3_Eter_O9_4sps_D8JP9.5EHz3z4oG0Nz7.6M_4sps_D8AH6AMBq_Jnvb_T3WGXTZ_4sps_D894-2JBL27GMuNx-7u-5BK5G-4B1N26o3-E8oMC843-6E-5MB-Oq5zAuG-FFmDGH-oGA-Bx-J2L63HK1-AA-I4G4KmE04-pME4zL2-EqKG4m3x467-OcDT.5MyD%261%3dF7KI6D.F2M%26uK%3dNYJUP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

E’ prevista entro la metà del prossimo settembre, prima della ripresa delle scuole, la conclusione dell’intervento di restauro destinato a ridare smalto al monumento settecentesco della Prospettiva di corso Giovecca a Ferrara. I lavori, programmati e finanziati dall’Amministrazione comunale, sono in partenza il prossimo lunedì 27 giugno e si svolgeranno in tre fasi, con relative modifiche alla circolazione di passaggio sotto gli archi del monumento.

I dettagli del progetto sono stati illustrati oggi alla stampa dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi e dal responsabile unico del procedimento Paolo Rebecchi, con laprogettista e direttore lavori Rossella Bizzi e l’assistente alla direzione lavori Davide Naldi (tutti componenti del Servizio Beni Monumentali del Comune), e con il coordinatore della sicurezza Paolo Marzola e il titolare dell’impresa appaltatrice GEOCostruzioni Srl geom. Capatti.

“La Prospettiva di corso Giovecca – ha sottolineato l’assessore Maggi – è un monumento importante sia dal punto di vista storico, sia per noi ferraresi perché dà accesso al viale principale della città. L’intervento per il suo restauro rientra in una strategia complessiva di riqualificazione della città, partita da piazza Repubblica, proseguita in piazza Savonarola e da oggi anche in via Cortevecchia con il rifacimento del marciapiede. Quello della Prospettiva è un intervento totalmente a carico del Comune per un totale di circa 100mila euro, che abbiamo programmato dopo il termine delle scuole con conclusione prevista prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per evitare di creare disagi al grande traffico legato proprio alla circolazione degli studenti e delle loro famiglie”.

“Si tratta – ha spiegato l’ingegner Rebecchi – di un restauro conservativo delle facciate del monumento. L’intervento si svilupperà in tre fasi: la prima prevede lavori di restauro del corpo laterale di destra, con chiusura del passaggio pedonale e ciclabile di tale ingresso per circa 3 settimane; la seconda prevede lavori di restauro del corpo centrale con chiusura del passaggio carrabile e creazione di percorsi alternativi, tramite l’apertura al traffico da via Caneva per circa un mese; e infine la terza prevede lavori di restauro del corpo laterale di sinistra con chiusura del passaggio pedonale e ciclabile di tale ingresso per circa 3 settimane. I lavori saranno eseguiti sulle murature con interventi di idropulizia, cuci-scuci, diserbo, stilatura dei giunti di malta e velatura finale del mattone e ne approfitteremo anche per andare a verificare gli isolatori sismici che abbiamo installato dopo il sisma alla base di ogni pinnacolo”.

LA SCHEDA:

Descrizione dell’intervento:L’intervento proposto è rivolto al restauro conservativo del paramento murario di entrambe le facciate della Prospettiva comprensivo dei portali, delle modanature in elementi lapidei e delle imbotti delle aperture. In tale occasione si provvederà anche alla verifica e manutenzione degli isolatori sismici installati alla base dei pinnacoli e realizzati con l’intervento post-sisma. A seguito di ispezione visiva e tattile di dettaglio dei paramenti murari, volta a individuare lo stato di consistenza dei materiali e le rispettive patologie di degrado, si è potuto successivamente proporre le opportune lavorazioni, metodi e materiali di intervento conservativo. Il progetto di conservazione si concentra sull’esigenza di garantire interventi compatibili e durevoli nel tempo, attraverso scelte pressoché obbligate in riferimento sia ai metodi sia ai materiali da adottare. Ad oggi tale manufatto presenta diffuse zone degradate implicabili all’esposizione agli agenti atmosferici. In particolare sono presenti fenomeni di dilavamento dei giunti di malta, distacco di elementi murari dal paramento, danneggiamenti e distaccamenti di porzioni di elementi lapidei di decoro, presenza di vegetazione, alterazioni cromatiche.

Gli interventi previsti in progetto sono:

– eliminazione di vegetazione;

– applicazioni di biocidi;

– pulitura del paramento mediante idropulizia;

– risarcitura di lesioni con tecnica di scuci-cuci;consolidamento e ripristino dei paramenti murari;

– integrazioni di elementi in laterizio e di parti lapidee;

– stilatura dei giunti con malta di colorazione adeguata;

– consolidamento di lesioni e dissesti mediante ristilatura armata dei giunti;

– velatura finale;

– verifica, controllo e pulizia dispositivi isolatori sismici.

L’intervento di restauro avverrà in 3 fasi:

1- lavori di restauro del corpo laterale di destra chiudendo il passaggio pedonale e ciclabile di tale ingresso per circa 3 settimane;

2- lavori di restauro del corpo centrale chiudendo il passaggio carrabile e la conseguente chiusura della strada prevedendo percorsi alternativi sfruttando l’apertura al traffico da via Caneva per circa un mese;

3- lavori di restauro del corpo laterale di destra chiudendo il passaggio pedonale e ciclabile di tale ingresso per circa 3 settimane.

Calendario lavori: Inizio 27 Giugno 2022 – Fine lavori 15 Settembre 2022

Importo complessivo dell’opera: € 70.320,06 + iva 22%, finanziato con fondi comunali

Impresa esecutrice: GEO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Tresignana (FE) – Fraz. Formignana

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Rebecchi

Progettista e Direttore Lavori: arch. Rossella Bizzi

Assistente: geom. Davide Naldi

Coordinatore della sicurezza: ing. Paolo Marzola

In allegato la scheda storica sulla Prospettiva di corso Giovecca con foto d’epoca

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 22 giugno 2022 alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione del progetto “Mura Aperte”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dNcBUSb%26r%3dR%26A%3dT9STU%26u%3dSQcE%26L%3d5MzG_EtYq_P4_xrps_87_EtYq_O93NJ.6xFA4i2zHsLA8.oK_EtYq_O9tFGB602_KWtm_UlURY0R_EtYq_O9vI22x4gLkEG460BGk-52E-vIB0kKGH-sLE4-gG2Kz6.5MsC%261%3dF1JI68.E2M%26oJ%3dNYDTP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

Mercoledì 22 giugno 2022 alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la presentazione del Progetto “Mura Aperte”, che prevede la promozione e valorizzazione culturale e turistica attraverso diversi eventi e attività dedicati al percorso monumentale che comprende Porta Paola, Baluardo Amore e San Lorenzo e piazza Verdi, rigenerati con i fondi Por Fwsr Fsc.

All’incontro con i giornalisti interverranno gli assessori al Turismo e al Bilancio Matteo Fornasini e Lavori Pubblici Andrea Maggi, insieme ad Antonio Scuderi, CEO di Capitale Cultura Group.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 22 giugno 2022 alle 10, nella Sala Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della “Sagra del Pesce azzurro e del Pinzino 2022”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dEfGVJe%26w%3dS%262%3dWDTKX%26z%3dTHfJ%26M%3dvP5H_6wdr_G7_3sgv_C8_6wdr_FB8OA.93G27n3qKxM2A.tL_6wdr_FByG8EAAs_Nbud_XqVIbHZ_6wdr_FB1Js3o7lOpF87AA3Jp-6sHw3-77rJo-0pD-4A45s-7AR9N3G-s-0pD-4EyRwJz-TNXC.08Iw%266%3d1Q4NqX.y78%26E4%3dSJdDU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

Mercoledì 22 giugno 2022 alle 10, nella sala Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino 2022”, organizzata dall’associazione “Nati con la Calzamaglia” al centro Rivana Garden di Ferrara.

All’ncontro con la stampa intererverranno l’assessore comunale alle Attività Produttive, Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli, il presidente dell’associazione “Nati con la Calzamaglia” Marco Malossi; Laura Ferraresi (Dirigente Nati con la Calzamaglia e Rivana Garden); Martina Poltronieri (Dirigente Nati con la Calzamaglia); e Chiara Zecchini (Dirigente Nati con la Calzamaglia e Rivana Garden).

BIBLIOTECA ARIOSTEA – L’1, 6, 11 e 14 luglio 2022 alle 21,15 nella corte interna di via Scienze 17. Ingresso libero

[‘Quattro modi per scrivere lettere’: a palazzo Paradiso quattro serate con Ferrara Off dedicate ai carteggi letterari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dIfDaNe%26t%3dX%266%3dWAYOX%26w%3dYLfG%26R%3dzP2M_0waw_K7_zxkv_0C_0waw_JB5TE.9zL67k8uKuR6A.qQ_0waw_JBvLBE8Fw_NYzh_XnaMbEf_0waw_JByRsP2O7-IwA1-OkO1RmOw-HmQBAzB-87t8HVw-MsNiA1Ow-NC72Q0K-1B072B-vAlFu72B-sE-k80PmDyE-tBBPmOsNq.EBIt%26A%3d5Q1Su8s7iX.vBB%26E1%3dXNdAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

20-06-2022

La suggestiva corte di Palazzo Paradiso, sede della Biblioteca Ariostea, quest’estate offrirà a tutti i cittadini quattro serate di grande fascino. Quale miglior luogo poteva ospitare una rassegna teatrale il cui filo conduttore è il carteggio? Nell’era dei social, di Telegram, Instagram e WhatsApp, dove la comunicazione si fa sempre più sintetica, istantanea e frenetica sembra veramente anacronistico uno spettacolo che riporta un po’ indietro nel tempo, in un palazzo pieno di storia e di testimonianze di grandi letterati. Un evento che sa di calamaio e di carta da lettere profumata, ma soprattutto un tempo sospeso nel quale trasferire i propri sentimenti ed emozioni su un foglio richiedeva gesti semplici e lenti: trovare il giusto momento, sedersi ad uno scrittoio o in una panchina, pensare, riflettere, rileggere prima di spedire e poi l’attesa della risposta dell’altro, di poter continuare un dialogo che si fa sempre più intimo.

Scopriremo tutto questo grazie agli autori e agli attori di Ferrara OFF, che ci permetteranno di immergerci nelle parole di Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Katherine Kressmann Taylor, Giorgio Bassani, Italo Calvino e Rainer Maria Rilke.

Di seguito il calendario della rassegna e gli interpreti:

‘4 MODI PER SCRIVERE LETTERE’

Rassegna di carteggi a cura di Ferrara Off

Ideazione e selezione testi Giulio Costa

Con la collaborazione di Monica Pavani e Margherita Mauro

Ferrara Off propone quattro appuntamenti dedicati a un modo di comunicare quanto mai desueto ma basato su una profonda necessità di relazione. Un carteggio fra due amanti, uno fra due (ex) amici, uno fra due scrittori e uno fra un mentore e un allievo, scritti sotto forma di lettere, romanzi epistolari, confronti letterari, dialoghi poetici. 4 modi per scrivere lettere per riscoprire il tempo della scrittura, e quello della lettura, attraverso le voci di tre attrici e tre attori, impegnati a evocare ciò che viene detto in maniera diretta nelle lettere scritte a mano o ciò che emerge indirettamente fra le righe della carta stampata.

– Venerdì 1 luglio 2022 ore 21,15

TROVIAMO LE PAROLE

dal carteggio fra lngeborg Bachmann e Paul Celan

con Diana Höbel e Marco Sgarbi

lngeborg Bachmann e Paul Celan, due fra gli autori più significativi del Novecento, si incontrano nel 1948 quando lui,a soli ventisette anni è già un poeta conosciuto,e lei, più giovane di sei anni, non è ancora nota ma ha già deciso di vivere di scrittura. Fra loro si creerà un rapporto di amicizia, amore, comprensione e disperazione che – tra pause e riprese – coprirà l’arco di diciannove anni, trovando respiro nello scambio epistolare che diventa man mano il racconto di due vocazioni.

– Mercoledì 6 luglio 2022 ore 21,15

DESTINATARIO SCONOSCIUTO

dal romanzo di Katherine Kressmann Taylor

con Maria Paiato

Breve romanzo epistolare, pubblicato perla prima volta negli Stati Uniti nel 1938, poi ignorato fino al 1999 quando, tre anni dopo la morte dell’autrice, divenne un bestseller. A dare voce all’intera vicenda sarà Maria Paiato, pluripremiata attrice di teatro e cinema, per mettere in luce lo sguardo della scrittrice del romanzo più che le personalità dei due protagonisti maschili impegnati nello scambio di lettere.

– Lunedì 11 Luglio 2022 ore 21,15

DISCORSI INDIRETTI LIBERI

dal carteggio tra Giorgio Bassani e Italo Calvino

con Marco Taddei e Giulio Costa

Giorgio Bassani, dal secondo dopoguerra agli anni ’60 è un punto di riferimento per numerosi scrittori ed editori, fra cui Italo Calvino: lo scrittore ferra rese incoraggia all’azione e alla presa di coscienza, sia in campo letterario che in ambito politico-sociale; in cambio, l’autore del Barone rampante si rivela il perfetto interlocutore per la costruzione di un clima culturale fertile. Tratto da [Giorgio Bassani in redazione. Il carteggio con Italo Calvino (1951-1966)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2aGZ7Z%26w%3dW%26o%3dRDX8S%26z%3dX5aJ%26Q%3diK5Lt_IbyQ_Tl_NRta_Xg_IbyQ_SqSxN.rEpIrEpGzV10p0jKzNf.05_NRta_Xg4zHm2yA_srdv_37m7tJlJj2y7_srdv_37Ha-h0zNh0z-8bJ47o0-tJ-s6o710zJf-0w-9bI5Ah8tK-dFy-Eu2wK-d2wRjEz-W0VB-W0WG-7-dL37-e0-nNjJ5EbEz-7b2lOq0w7.iKxH%26e%3dD6Ow4C.JfK%26tO%3d2WIY4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), a cura di Cristiano Spila (Giorgio Pozzi Editore), pubblicato all’interno della collana Bassaniana promossa dalla [Fondazione Giorgio Bassani](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d4hNY9g%264%3dV%26q%3dYKW0Z%267%3dW7hQ%26P%3dkRBK_uyku_69_0vVx_JA_uyku_5DERz.D7Ig9HDrLwBlM0BlMt6vQsIl.GB_MT1h_Wi%26B%3d5PvTuW.qCB%26Dv%3dYNc6d9s6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

– Giovedì 14 luglio 2022 ore 21,15

LETTERA A UN GIOVANE POETA

di Rainer Maria Rilkecon Marco Sgarbi e Monica Pavani

«L’arte è solo una maniera di vivere, e ci si può preparare a essa vivendo»: così scrive Rilke in una serie di lettere – cariche di sincerità, impegno e affetto – indirizzate a un aspirante poeta che gli affida le sue prime prove poetiche. Le risposte del giovane poeta verranno omesse a favore delle poesie di Rilke, che renderanno ancora più tangibili gli insegnamenti racchiusi nelle lettere.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero

(Comunicazione a cura del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara)

