Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 14 giugno 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 15 giugno 2022 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Chiare Fresche Pagine’: dalla ‘Banda del Libro’ i consigli di lettura per l’estate 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5fJT0e%26z%3dQ%26r%3dWGR7f%263%3dR8fM%26K%3dlP8F_vwgp_77_6qWv_F6_vwgp_6BAM1.96Er7q1gK1KrA.wJ_vwgp_6B2ExED9i_NesT_XtT9aMT_vwgp_6Bq8m765-jNsIgDs-FeCwDi-0oBp7-p1r0o-4iH-z9fN3-9-gK2ImCz9-hE-z5xP9He-LsH-pA7JePs-RDXF.8xIz%264%3dqQ7LgX.25x%26E7%3dQ1e7o0cKV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

In vista dell’arrivo delle vacanze estive, la ‘Banda del Libro’ offre, come di consueto, i propri consigli sulle letture per i mesi più caldi. L’appuntamento è per mercoledì 15 giugno 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube [Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4fAb9e%26q%3dY%26q%3dW8Z6f%26t%3dZ7fD%26S%3dkPyNv_NV1S_Yf_PTyU_Zi_NV1S_XkUzS.4MxPz0h.9tK_uwXx_5BhFdJsCo_NV1S_Xk3FW_fFmjLzMYREJZ0x1O9d7fDhEC%26i%3dKxO1A5.JjR%26lO%3d6d0cA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), con tanti suggerimenti di ‘freschi’ titoli per l’estate 2022.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L’estate incombe, il caldo ci attanaglia già. Si prospettano mesi torridi e uno dei refrigeri da non farsi mancare sarà sicuramente un bell’elenco di freschissimi libri.

I consigli dell’estate della Banda del Libro ancora una volta sono qui per questo.

Mari, oceani, colline, montagne, laghi, campagna, un paio di occhiali da sole e del tempo per appassionanti pagine di romanzi.

Uno degli impegni imperdibili di ogni anno in compagnia della passione straripante per la parola scritta torna mercoledì 15 giugno ore 17.00 in Biblioteca Ariostea e sul canale youtube dedicato.

La Banda del Libro non fa distinzione di genere, sottogenere o tipologia, unica regola il libro deve appassionare e far appassionare.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d9aITDZ%26y%3dQ%26v%3dRFRAa%262%3dRBaL%26K1i2n%3dpK7F_zrfp_A2_5qaq_E6_zrfp_07nHk9v2q3y9w.42C3Er.6m.07%264%3duL6LkS.152%2606%3dQDXJV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link diretto al canale youtube Archibiblio web: [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJh6ZOg%26l%3dW%267%3dY3XLh%26o%3dXMh9%26Q%3d1RtLB_PQyi_aa_Nj1P_Xy_PQyi_ZfSFU.yKDRu8x.AoI_AySv_KDcDtLnA5_PQyi_Zf1VY_aD3lGxcaMCZb5vGQ7t9a9fUE%26d%3dIDQv9K.LeP%262Q%3d1bPe6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

AMBIENTE – Il sindaco: orgogliosi del risultato e pronti ad aiutare ancora. L’ass. Balboni: unico capoluogo di provincia in regione con tale attestazione

[Al Comune di Ferrara la tartaruga d’oro dell’associazione “Plastic Free 2022”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dKfJYPe%26z%3dV%268%3dWGWMf%263%3dWNfM%26P%3d2P8K_Bwgu_M7_6vmv_FA_Bwgu_LBARG.96J87q6wK1P8A.wO_Bwgu_LB2JDEDDy_Nexj_XtYObNe_Bwgu_LB4Gu6u7oO8Dw-B60y-93HEJs.CDIz%269%3d7Q7QwX.20D%26E7%3dVPcKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Il Comune di Ferrara ha ricevuto il trofeo della tartaruga d’oro dell’associazione ambientalista nazionale “Plastic Free”. Il riconoscimento è stato conferito “per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni” in occasione della cerimonia ufficiale che si è tenuta il 4 giugno 2022 a Palazzo Vecchio di Firenze. L’iniziativa è stata presentata martedì 14 giugno 2022 nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Alan Fabbri, l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, la responsabile dell’organizzazioni di volontariato Plastic Free onlus Laura Felletti Spadazzi e il referente locale dei volontari Dimitriy Porokhovskyy. “Ottenere un riconoscimento di questo tipo non è scontato – ha sottolineato il sindaco Fabbri – e perciò siamo orgogliosi che come Comune venga riconosciuto un impegno importante sul fronte della tutela ambientale. A Ferrara la sensibilità per il sistema di smaltimento dei rifiuti c’è, come dimostrano i dati, ma si può sempre migliorare. Se ognuno facesse la sua parte, per i volontari sarebbe più facile. Quindi grazie, sono contento per questo risultato. E noi ci siamo per quello che possiamo fare ancora per dare una mano”.

“Questo riconoscimento è l’esito di molte attività – ha detto l’assessore Balboni – messe in campo attraverso un percorso di proficua collaborazione con l’associazione Plastic Free. Ferrara è l’unico capoluogo di provincia della nostra regione che ha ottenuto un attestato di virtuosità con due tartarughe su tre e uno dei pochi in tutt’Italia a ottenere questa attestazione. Ribadisco che la difesa dell’ambiente è una battaglia condivisa per raggiungere gli obiettivi di una sfida di tutela dell’ecosistema, partecipata e condivisa con cittadini e associazioni”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

PREMIAZIONE COMUNI PLASTIC FREE 2022: FERRARA C’È E SI CLASSIFICA. Lo scorso 4 giugno, a Firenze, all’interno del Salone dei Cinquecento, è avvenuta la premiazione dei Comuni Plastic Free 2022.

Insieme a tanti Sindaci di tutta Italia e ai rappresentanti nazionali dell’associazione ambientalista Plastic Free, hanno partecipato anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni e il referente locale dell’associazione Dimitriy Porokhovskyy. La premiazione, avvenuta a ridosso della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si poneva l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali, evidenziando il loro impegno per il Pianeta e spronandole a impegnarsi sempre di più.

L’inquinamento dei mari e del suolo sta purtroppo raggiungendo livelli allarmanti e la presenza delle microplastiche all’interno della catena alimentare è ormai un dato di fatto che, se ignorato, rischia di causare gravi ricadute non solo sull’ecosistema ma anche sulla salute dell’uomo. Degli oltre 450 Comuni valutati solo 49 di questi hanno ricevuto il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità. I criteri seguiti per premiare i Comuni sono basati su 5 azioni fondamentali: la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione ecologica, la collaborazione con l’associazione Plastic Free, la gestione dei rifiuti urbani e le attività a favore dell’ambiente. In base all’impegno dell’amministrazione ferrarese e della sua collaborazione con la realtà locale di Plastic Free, è stato riconosciuto al Comune di Ferrara un attestato di virtuosità con due tartarughe su tre, diventando così l’unico Comune capoluogo di provincia della nostra Regione e uno dei pochi in tutta Italia a ricevere questo riconoscimento. Il punteggio assegnato non si tratta di un valore assoluto, bensì di un giudizio legato ad un percorso di miglioramento nella cui ottica Ferrara ha ottenuto un ottimo risultato. Questo riconoscimento è da considerare non come un punto di arrivo, ma come un ottimo punto di partenza per migliorare e crescere. I problemi sono tanti, ma l’unione di intenti e la collaborazione tra tutti i cittadini, faciliterà il superamento delle problematiche ancora presenti.

VIABILITA’ – Da lunedì 20 giugno 2022 senso unico alternato fino a venerdì 24 giugno

[Lavori di scavo: modifiche alla viabilità in via Bologna all’incrocio con via Aeroporto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8ZAVCY%26q%3dS%26u%3dQ8T0Z%26t%3dTAZD%26M%3doJyH_yqXr_01_wsZp_78_yqXr_962O4.3wGu1h3jErMu5.nL_yqXr_96sG195Al_HVuW_RkVBUBX_yqXr_96rGk3h1f9kAj8j-3sBf-Np1gAs9y3-iEqGnDf-DhLtJp.8yEs%264%3drMzLhT.u5y%26Az%3dQAYDV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

AGGIORNAMENTO del 14 giugno 2022:

Per motivi tecnici, è slittato al prossimo lunedì 20 giugno l’avvio dei lavori di scavo (inizialmente previsti da oggi, 14 giugno 2022) sulla carreggiata di via Bologna all’intersezione con la via Aeroporto, a Ferrara, per interventi sulle reti dell’acqua e della fognatura. Pertanto da lunedì 20 giugno, saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori con durata presunta fino a venerdì 24 giugno 2022.

Il transito veicolare diretto verso il centro proveniente dalla periferia sarà indirizzato all’utilizzo della sola corsia posta al centro della carreggiata. Il transito veicolare proveniente dal centro e diretto verso la periferia sarà indirizzato all’utilizzo della sola corsia posta più a destra della carreggiata.

Pertanto, il transito veicolare nella intersezione tra via Mambro/via Aeroporto/via Bologna sarà regolamentato mediante senso unico alternato.

A tale scopo saranno modificate le fasi semaforiche per le quali, la fase semaforica VERDE di ogni braccio corrisponde alle fasi semaforiche ROSSE degli altri tre bracci di immissione nell’intersezione; pertanto i tempi di attesa del verde si allungheranno.

I lavori potranno comportare code e rallentamenti nei tratti interessati.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, traffico e sosta del Comune di Ferrara)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – L’ass. Travagli: punto permanente di educazione imprenditoriale della città (via Castelnuovo 10)

[Imprenditoria sostenibile in vetrina al Laboratorio Aperto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dOfKaTe%261%3dX%26B%3dWHYQf%264%3dYRfN%26R%3d6P9M_Fwhw_Q7_7xqv_GC_Fwhw_PBBTK.97LB7r81K2RBA.xQ_Fwhw_PB3LHEEF3_Nfzn_XuaSbOX_Fwhw_PBxJD8y7pNtK2E9LFEp-PCO9BBEqF0A-18zK78HK7FC-75BFP4.EHI1%26A%3dAQ8S1X.3BH%26E8%3dXTcLc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Coniugare imprenditorialità e sostenibilità ambientale: lo showroom del Laboratorio Aperto di Ferrara, collocato all’interno dell’ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10, Ferrara), per mettere in mostra e valorizzare le attività produttive virtuose.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – PARTE LO SHOWROOM DEL LABORATORIO APERTO DI FERRARA

Plam studio design, Tryeco, AgriGeoDron, Novowood, Interno Verde, e-Bike Travel, Ruket Chocolat, Liquida Indipendente sono le prime imprese sostenibili che hanno deciso di aderire allo showroom del Laboratorio Aperto di Ferrara, punto permanente di educazione imprenditoriale della città. “Sono fiera di inaugurare lo showroom del Laboratorio Aperto di Ferrara, un punto permanente di educazione imprenditoriale della nostra città” – apre le danze l’assessore Angela Travagli – “Qui le imprese potranno mostrare ai visitatori i propri prodotti e le caratteristiche che le hanno portate a essere protagoniste dei rispettivi settori. Ferrara sta dimostrando di avere molta sensibilità per il tessuto imprenditoriale, sia nel presente che del futuro, e lo showroom è proprio uno spazio che segue questa direzione. Per aiutare nuovi imprenditori a emergere è necessario che chi è già presente si racconti e condivida le strategie migliori per crescere e svilupparsi. In questo modo le imprese nuove possono nascere, e quelle già presenti possano svilupparsi”.

All’inaugurazione era presente anche il commissario della Camera di Commercio Paolo Govoni “Lo showroom è un’occasione formidabile per mostrare la qualità delle nostre imprese sempre più dinamiche, innovative, sostenibili ed inclusive, che può dare uno spunto importante alla crescita del nostro territorio. Il sistema economico ferrarese sta mostrando segnali di dinamismo anche dopo la crisi pandemica e geopolitica tutt’ora in atto. Sono molto felice che nello showroom siano presenti imprese sia giovani che affermate, affinché si possa creare un punto di condivisione e d’incontro tra innovazione ed esperienza.

Il Laboratorio Aperto di Ferrara, situato proprio al centro della nostra città, sta dimostrando di essere uno spazio sempre più protagonista del futuro di Ferrara”.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 16 giugno 2022 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione delle finali nazionali di Tchoukball](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGeGXLd%26w%3dU%264%3dVDVIe%26z%3dVJeJ%26O%3dxO5J_8vdt_I6_3uiu_C0_8vdt_HA8QC.83I46n5sJxO40.tN_8vdt_HAyI0DACu_Mbwf_WqXKaKV_8vdt_HA1Lu5q6lNpH06AC5Ip-0yIlFy-IlTyJy52D-57xJ6Er6wF.xOxF%26t%3dH6MB8C.HuO%26tM%3dGaHaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Giovedì 16 giugno 2022 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali nazionali di Tchoukball, in programma per domenica 19 giugno al Palasport di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore allo Sport Andrea Maggi, il presidente del Ferrara Tchoukball asd Enrico Bonora, i rappresentanti del CSI del Ferrara Tchoukball e gli atleti coinvolti nella manifestazione.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 16 giugno 2022 alle 10 sullo scalone della residenza municipale

[Presentazione del progetto “Quattro ruote per il caregiver”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dDbEaIa%26u%3dX%261%3dSBYFb%26x%3dYGbH%26R%3duL3M_5sbw_F3_1xfr_AC_5sbw_E86T0.51L13l8pGvR17.rQ_5sbw_E8wL7A9Fr_JZzc_ToaHXIc_5sbw_E8yOr8n3jKnK739F2Fn-ArD-yO29nQ7G-zRnL3O2-J4L77-yB5-Au-0nJnDvNnO.uLvI%26q%3dE4P95A.KrL%26rP%3dDXFdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Giovedì 16 giugno 2022 alle 10 con ritrovo sullo scalone della residenza municipale e poi incontro nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Quattro ruote per il caregiver” con il contributo del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti e il consigliere del Centro Rivana Garden Marco Malossi.

[Convegni di Andos Ferrara insieme ad Ausl, Azienda Ospedaliero-Universitaria e patrocinio del Comune di Ferrara per diffondere conoscenza e sensibilizzare sul tema del tumore al seno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEZBaJY%26r%3dX%262%3dQ9YGZ%26u%3dYHZE%26R%3dvJzM_6qYw_G1_xxgp_8C_6qYw_F63TA.3xL21i8qEsR25.oQ_6qYw_F6tL896Fs_HWzd_RlaIVFZ_6qYw_F6iL2LkD29-jF-oDjL7-6kO61x8-wDyFsCk-8r-11Pz-16FsDj8-3IvBr1rFsHu-R292B6IoQoHo8-s-FgQ6EiF29u-AsB-iL1KtB-r9-lB6HgOo-FkO-r9lC3DjB65-iL2Ey0sD68-s-IkK79hFz96WoHk-P9B-zB11-jBz-J1J3Hk-8z-IkK3.8zJz%264%3dsR7LiY.28o1g5z%26F7%3dQBdKV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Il Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara ha fortemente voluto due convegni, in programma il 9 e il 15 giugno con l’obiettivo di sensibilizzare le figure professionali e l’intera cittadinanza sulla gestione del tumore mammario in fase precoce, ritenendo che i metodi di aggiornamento e la comunicazione efficace rappresentino strumenti fondamentali per migliorare la collaborazione tra Sanità Pubblica e pazienti oncologici.

Occorre ritrovare un’alleanza terapeutica tra medico e paziente attraverso la trasparenza e la semplicità del linguaggio. In altre parole c’è bisogno di competenze dal volto umano, attribuendo il giusto valore alla tecnologia senza farne un totem.

La priorità a cui aspirare è quella di considerare sempre e comunque ogni paziente come una persona unica nella sua irripetibile identità.

Link alla documentazione scaricabile [https://www.andosferrara.it/9-e-15-giugno-2-convegni-per-parlare-di-cure-del-tumore-al-seno/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dJfJVOe%26z%3dS%267%3dWGTLf%263%3dTMfM%26M%3d1P8HB_Neui_Yo_Jjyd_Ty_Neui_XtOFS.oFwK78xN63A7.wL_Awgr_KBM-7-Ja-uADC2G-K-93FEAuF2-LsJ-973t7o6DtNs-62-99Jx-0sD-CQ1GAA-oD-BA2G_Awgr_KB%26r%3dEDO05K.JsL%262O%3dEXPcJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

brochure del [Convegno del 9 giugno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNc9XSb%26o%3dU%26A%3dT6VPc%26r%3dVQcB%26O%3d5MwJF_KTwm_Vd_LnvS_V3_KTwm_UiQJP.dH1Hv02Ku5E4.lN_EtVt_O9zJ-zHqN2Gw_LnvS_V3NsFB4gM_EtVt_5x4dO95dOU_uups_50WX_uups_50V-0lO.C7i%268%3d0NvPzU.q9G%26Bv%3dUSZ0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) rivolto ai professionisti della Sanità

brochure del [Convegno del 15 giugno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dDhOTIg%265%3dQ%261%3dYLRFh%268%3dRGhR%26K%3duRCF6_Pjsc_at_Hd1i_Rs_Pjsc_ZyM0U.tDqMB6rPA159.2J_5ylp_EDFF-pM7JrLC_Hd1i_RsS9B29wI_5ylp_1n9tEDKZEZ_Aqfx_K6Mc_Aqfx_K6PM7LrE7E-Dc-z98E7E.3By%264%3dzSBLpZ.757%26GB%3dQIePV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) di interesse per tutti i cittadini

(Dal sito internet Andos Ferrara)

[San Martino inaugura prima edizione del “Sanma beer Fest” al via venerdì 17 giugno 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3cOU8b%265%3dR%26p%3dTLS5c%268%3dS6cR%26L%3djMCG_ttlq_54_ArUs_K7_ttlq_49FNy.6AFp4v2eH6Lp8.2K_ttlq_497FvBI0g_KjtR_UyU7YSU_ttlq_49B2p2c4t-FtIvB7F-rK2Dc-8w02B8Eg-LtEo4-u6gK-y6uM-Ka4U.1KoE%26w%3dDwLE44.GxK%26kL%3dJW9ZO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

SAN MARTINO INAUGURA LA SUA PRIMA “SANMA BEER FEST” E LANCIA IL ‘TALENT SHOW’ DELLA FRAZIONE. VENERDì AL VIA. TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA PALESTRA A CIELO APERTO. SINDACO ALL’INAUGURAZIONE

Ferrara, 14 giugno 2022 – Sarà una festa tra musica, enogastronomia, mercatini quella che partirà – per la prima edizione – venerdì 17 giugno a San Martino, per due week end. L’evento inaugurale segnerà anche il lancio del ‘talent show’ territoriale, appunto chiamato San Martino’s got Talent, la selezione degli artisti più talentuosi a livello locale, con la finalissima domenica 26 giugno alle 20: previste esibizioni di cantanti, musicisti e ballerini, da tutta Ferrara.

L’avvio della kermesse è in programma venerdì 17 alle 19 in piazza Berlinguer. Una trentina i volontari coinvolti. La festa partirà sulle note della banda di Cona e, nella prima serata, alla presenza del sindaco Alan Fabbri, sarà inaugurata la nuova palestra a cielo aperto realizzata con le donazioni raccolte dall’Associazione Volontari Pro Social e installata dal Comune, che patrocina l’evento.

“Bellissima l’iniziativa di San Martino e straordinaria l’attività portata avanti dall’associazione, che ringrazio. E ringrazio tutti i volontari per il loro lavoro e per l’impegno. Siamo a fianco delle frazioni che sono una fucina di idee e iniziative, con valore sociale e solidale, come dimostra questa prima edizione del Sanma beer Fest che siamo felicissimi di inaugurare insieme”, dice il primo cittadino. La Sanma beer fest, tra musica ed eventi di diverso tipo – come spiega il presidente Nino Tassin – sarà anche una festa dello sport, con esibizioni di atleti e prove nelle diverse discipline, attese alle 19,30 di venerdì 17. A seguire sul palco salirà il coro parrocchiale, è poi prevista musica per tutta la sera. Sabato 18 segnerà invece la prima fase delle selezioni del talent targato San Martino: dalle 19.30 sono previste le esibizioni che lasceranno poi il posto alla cover band “Blackout”, dalle 21. Domenica 19, dalle 19, nell’ordine il programma prevede: l’inaugurazione del mercatino dell’usato dei bambini delle scuole elementari, quindi il dj set di Radio Sound e, dalle 21, la tribute band degli 883 “Harley Max 883 Tribute Band”. Si continua il fine settimana successivo con l’aperitivo in musica di venerdì 24 giugno – dalle 18,30 – curato dal deejay Simone Matteucci, quindi la cover band delle colonne sonore dei mitici film di Bud Spencer e Terence Hill “Bomber band”. Sabato 25 seconda fase di selezioni per il “San Martino’s got talent” e nuovo momento musicale, con la “Feel Good Generation”, cover band del genere musicale Disco Dance.

Domenica 26 giugno sarà la magìa di mago Zanza ad aprire l’ultima data della festa. Ultima data che – a seguire – decreterà anche i vincitori del talent, prima della musica e dell’intrattenimento di Mauri dj.

La festa è organizzata dall’Associazione Volontari Pro Social, in collaborazione con Avis San Martino e patrocinata dal Comune di Ferrara.

(Ferrara Rinasce)

BIBLIOTECA RODARI – Giovedì 16 giugno 2022 alle 17,30 appuntamento per bambini nel parco di viale Krasnodar 231

[Al Krasnopark tante ‘Belle Storie’ estive per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dBgSUGf%269%3dR%26y%3dXPSDg%26B%3dSEgV%26L%3dsQGG_3xpq_D8_Erdw_O7_3xpq_CCJN8.0EFy8z2nL0LyB.6K_3xpq_CCAF5FM0p_Onta_Y3UFcWV_3xpq_CCxC-2l8xvOxJyLC23H-G2yQ2-3pI96-4QBItB-2J5FI6-t-M6L-1Fz4zI6.95J9%265%3dxRFMnY.A65%26FF%3dRGdTW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Appuntamento all’aperto, al Krasnopark di viale Krasnodar 231 (Ferrara), giovedì 16 giugno 2022 alle 17,30 per tante nuove letture estive di ‘Belle Storie’ per bambini, proposte dalla biblioteca comunale Rodari.

Ad animare il pomeriggio, con racconti divertenti e coinvolgenti, saranno Angela, Lorena, Camilla e Angelica dell’associazione Circi – Cerchio di libri.

Scarica la locandina di: [‘Belle storie al Krasnopark’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d4fEV9e%26u%3dS%26q%3dWBT6f%26x%3dT7fH%26M%3dkP3Hv_NZuS_Yj_JTyY_Ti_NZuS_Xo3u9qAeEkDlK.lGpQw7.iA.rL_uwbr_5BvGgQu7v_NZuS_Xo5rNn_JTyY_T3d7jiHr4_uwbr_5Bm.HkL_1sVv_B8f_NZuS_Ym5vtbT%26g%3dI4Ky9A.FhP%26rK%3d4bFY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dFeAZKd%26q%3dW%263%3dV8XHe%26t%3dXIeD%26Q7p6f%3dwOyL_7vXv_H6_wwhu_7B_7vXv_GAfNrCn8x7qE4.8tI0Ij.Bt.Dy%260%3d2PxRrW.sA9%26Dx%3dWKbBb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PARI OPPORTUNITA’ – Giovedì 16 giugno 2022 alle 16.45 in Camera di Commercio di Ferrara con l’ass. Kusiak

[“Il Pnrr e la parità di genere a Ferrara”: primo seminario del gruppo FareDiritti.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dDa6XIZ%26l%3dU%261%3dR3VFa%26o%3dVGa9%26O%3duKtJ_5rSt_F2_rufq_20_5rSt_E7wQ0.4rI12c5pFmO16.iN_5rSt_E7nI70zCr_IQwc_SfXHW1d_5rSt_E7pH55n2aI-e-JnIiNn-5i-ArEeLr-7eL52r5.uKmF%26q%3dDuM942.HrK%26iM%3dDW7aI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

“Il Pnrr e la parità di genere a Ferrara. Aspettative e Realtà” è il titolo del primo seminario del gruppo FareDiritti.it che si terrà giovedì 16 giugno 2022, ore 16.45- 19.30, con la partecipazione dell’assessore comunale alle Pari opportunità Dorota Kusiak nella sala Convegni della Camera di Commercio (largo Castello 6,Ferrara).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Si terrà giovedì 16 giugno 2022 a Ferrara in Camera di Commercio il primo seminario del Gruppo “FareDiritti.it”. Tema del seminario “Il Pnrr e la parità di genere a Ferrara fra aspettative e realtà”. L’iniziativa è organizzata dalle dodici fondatrici di Fare Diritti.it, gruppo femminile autofinanziato, nato con l’intento di monitorare i progetti ferraresi del Pnrr per verificarne le ricadute sull’obiettivo della parità di genere.

La realizzazione del seminario è condivisa da asssociazione culturale Bal’danza, CCIAA – Comitato Imprenditoria Femminile, CDS Cultura OdV, Centro Donna Giustizia Ferrara, CNA-Impresa Donna, Il Mantello – Emporio solidale Ferrara, Istituto Gramsci Ferrara, REI srl Telestense, UDI Ferrara.

Interverranno esperti del monitoraggio dei progetti del PNRR e rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella progettazione su scala locale.

L’obiettivo è favorire la partecipazione delle donne e in generale della cittadinanza al discorso pubblico sul PNRR per conoscerne più da vicino i contenuti e le potenzialità in ordine alla realizzazione della parità di genere, attraverso le misure dirette e indirette previste dalle missioni del Piano.

Nel corso del seminario saranno presentate alcune misure adottate nei progetti PNRR del Comune di Ferrara, Provincia, Sipro.

La partecipazione è gratuita.

GIUNTA COMUNALE – Delibere approvate nella seduta del 14 giugno 2022

[A Ferrara Tua la gestione e manutenzione di tutte le pensiline del trasporto pubblico; locali comunali a disposizione per gli ambulatori di medicina generale a Ravalle e Porporana](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0bGaEa%26w%3dX%26w%3dSDYBb%26z%3dYCbJ%26R%3dqL5M_1sdw_B3_3xbr_CC_1sdw_A88T6.53Lw3n8lGxRw7.tQ_1sdw_A8yL3AAFn_JbzY_TqaDXBX_1sdw_A8l-CnJ3813-5Rj-Dl-DnK5FxFp-B-v3yR37yWrGyB-mA-5R3Lp-In-HpK2AwFw7-oBu-L382HzO3G-1Rk4wFlG-wLl3wF-lGxRw3wF-j-6tPyG4F9AzKn-HpO-pDt-8v46IjLzOr-6t-Jn6t0rFl-DnFpOjDp-8-1378uDp-B-yG3MxJlKj.05Ju%266%3dxR2NnY.w75%268j3lF2%3dSGdFX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 14 giugno 2022:

>> Assessorato Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio – Vice Sindaco Nicola Lodi:

Affidate a Ferrara Tua srl la gestione e la manutenzione di tutte le pensiline del trasporto pubblico sul territorio comunale

Sono 141 le pensiline di attesa bus distribuite sul territorio comunale di Ferrara che saranno affidate in gestione dall’Amministrazione comunale a Ferrara Tua srl fino al 31 dicembre 2030. Le strutture, di diverse tipologie, vanno ad aggiungersi ai beni mobili già affidati in gestione alla società in house del Comune, nell’ambito delle attività a sostegno della mobilità e della tutela del decoro urbano.

Gli oneri relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle pensiline saranno sostenuti da Ferrara Tua, cui sarà affidato anche lo sfruttamento degli spazi pubblicitari presenti nelle pensiline stesse. “Inoltre – come precisato dall’assessore alla Mobilità Nicola Lodi – “per ogni anno di concessione, fino al 2030, la società provvederà, in base alle indicazioni dell’Amministrazione comunale e in particolare del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta, a realizzare opere per un valore di 70mila euro, mirate alla messa a norma e all’abbattimento delle barriere architettoniche sulle fermate esistenti della rete urbana del trasporto pubblico. Il tutto con l’obiettivo di continuare a migliorare il decoro, la funzionalità e l’accessibilità dei servizi pubblici su tutto il territorio comunale e per tutti i cittadini”.

>> Assessorato Personale, Lavoro, Attività Produttive, Patrimonio, Fiere e Mercati – Assessore Angela Travagli:

A Ravalle e Porporana concessi gratuitamente per sei anni all’Azienda Usl i locali comunali utilizzati come ambulatori di medicina generale

I residenti di Ravalle e Porporana potranno continuare a contare anche per i prossimi anni sulla presenza nel loro territorio degli ambulatori di medicina generale. I locali comunali di piazza SS. Filippo e Giacomo 44 a Ravalle e di via C. Martelli 300 a Porporana resteranno, infatti, gratuitamente a disposizione dell’Azienda Usl di Ferrara per altri sei anni, per le attività della medicina di base.

La conferma arriva dalla Giunta comunale che, su proposta dell’assessore al Patrimonio Angela Travagli, ha oggi approvato la concessione a garanzia della continuità del servizio di assistenza medica di base per la popolazione del territorio.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo [https://www.comune.fe.it/it/b/17507/albo-pretorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dAfPYFe%266%3dV%26x%3dWMWCf%269%3dWDfS%26P%3drPDK3_NkxZ_Yu_Mayj_Wp_NkxZ_XzR7S.wJwQ80.pA.3O_2wmu_BB3O_2wmu_BBv_Mayj_WpWQZJc_Bvcv_LAkH6k7uvJ-zNyOyN3J%26n%3dIEN69L.IoP%263N%3dAbQbF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Bruce Springsteen, insediata la task force comunale. Fernando Ferioli event project manager. Sindaco: “lavoriamo da subito a definizione roadmap condivisa”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHe6XMd%26l%3dU%265%3dV3VJe%26o%3dVKe9%26O%3dyOtJ_9vSt_J6_ruju_20_9vSt_IAwQD.8rI56c5tJmO50.iN_9vSt_IAnIADzCv_MQwg_WfXLa1V_9vSt_IAbLB8e-M7MiHxNt9vI-iH00dCrOa-Fr-OaM2-AoLt0-cI4Pn530-f99IaHuJ-f99DoFz-0v95O-pL6Ee7A-HaHrBeL-0Dn8r8o-FrQoLz65r6amI-u6-sOsDtI-r-9e0zIiTzJn9-9Ja846p-76IdCCDs5.yOmF%26u%3dHuMC82.HvO%26iM%3dHa7aM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

BRUCE SPRINGSTEEN, INSEDIATA LA TASK FORCE COMUNALE. FERNANDO FERIOLI EVENT PROJECT MANAGER. SINDACO: “LAVORIAMO DA SUBITO A DEFINIZIONE ROADMAP CONDIVISA”. AL CENTRO TRASPORTI, LOGISTICA, INIZIATIVE GREEN E CALENDARIO EVENTI “ASPETTANDO IL BOSS”

Ferrara, 14 giu – Si è insediata oggi la task force comunale che sovrintenderà alle operazioni territoriali di organizzazione del prossimo concerto di Bruce Springsteen, già ufficializzato per il 18 maggio 2023 (sarà la prima tappa italiana del prossimo tour del Boss). Al tavolo, voluto e coordinato dal sindaco Alan Fabbri: staff comunale, dirigenti di settore, gli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini, il presidente di Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli, il comandante della polizia locale Claudio Rimondi, una rappresentanza del Teatro comunale, lo studio professionale Sigfrida. In apertura di lavori il primo cittadino ha presentato Fernando Ferioli, da lui incaricato come Event project manager. Ferioli, già sindaco di Finale Emilia dal 2011 al 2016 ed ex assessore nello stesso Comune, ha vissuto il terremoto del 2012 e gestito, a livello territoriale, la fase di emergenza e ricostruzione, ha manifestato la propria “piena disponibilità al confronto e al dialogo” e si è detto “pronto a dare il mio contributo per un grande obiettivo comune, per Ferrara, per il suo territorio, per le province limitrofe, e oltre”. Nel corso del primo incontro di oggi, inoltre, è stata definita la prima roadmap dei lavori con l’obiettivo di arrivare, entro l’estate, alla definizione – settore per settore – dei macro-aspetti logistici e organizzativi. Tra i temi affrontati: parcheggi a servizio dell’area, servizio navette, previsione delle uscite autostradali e studio della viabilità, supporto alla persone con disabilità, info point, geolocalizzazione arrivi, posizionamenti, media, palco, definizione dei processi di sostenibilità, punti medici avanzati. È emersa anche, ampiamente condivisa, la necessità di una campagna per la valorizzazione e l’incentivazione dell’utilizzo della bicicletta e, in generale, della mobilità sostenibile, sia in chiave logistica che turistica. La task force sarà inoltre il team di raccordo delle iniziative che si vuole promuovere nell’ambito della rassegna “Waiting for The Boss”, una serie di appuntamenti che – accogliendo le tante sollecitazioni e proposte che stanno arrivando – si intende organizzare in attesa del concerto di Springsteen. Il sindaco ha annunciato di aver già avuto una prima interlocuzione con la Regione e di aver apprezzato la disponibilità alla collaborazione manifestata dal presidente Stefano Bonaccini, “sono certo del suo apporto”. Il primo cittadino ha inoltre precisato che tutti gli aspetti organizzativi territoriali avvengono e avverranno nel pieno raccordo con la Barley Arts e ha sottolineato che il concerto del 18 maggio 2023 “è e sarà un’occasione epocale per la città, da costruire insieme, valorizzando tutte le anime della città in un’ottica di costruzione comune dell’agenda organizzativa”. Fabbri ha precisato che “ad oggi il concerto di Bruce Springsteen non ha previsto costi per le casse comunali e che la scelta dell’area è stata effettuata per la sua unicità, sotto i profili ambientale e storico, profili che sono e saranno tutelati e valorizzati da grandi professionalità in campo”. Il prossimo passaggio, nell’ambito della roadmap definita, prevede il coinvolgimento delle associazioni.

(Ferrara Rinasce)

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 16 giugno 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione della Campagna abbonamenti Spal 2022-2023](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dKbMZPa%263%3dW%268%3dSJXMb%266%3dXNbP%26Q%3d2LAL_Bsjv_M3_9wmr_IB_Bsjv_L8DSG.59K83t7wG4Q87.zP_Bsjv_L85KDAGEy_Jhyj_TwZOXHZ_Bsjv_L87Ny7u3rKvJD3GE9Fv-0yD37-w34Lu957-u4sK834A8Lz-O033-XTTI-XTTJ.DDE3%260%3d7M0RwT.5AD%26A0%3dWPYNb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

14-06-2022

Giovedì 16 giugno 2022 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della Campagna abbonamenti Spal 2022-2023.

All’incontro con la stampa saranno presenti: il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il direttore generale di SPAL Andrea Gazzoli e l’assessore allo Sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi.

🔊 Listen to this