CORONAVIRUS, 263 NUOVI CASI E UN DECESSO IN CALABRIA (2)

CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: CASI ATTIVI 4.040 (58 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.918 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.322 (5.075 guariti, 247 deceduti). Catanzaro: CASI ATTIVI 2.133 (21 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 15 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 2083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.626 (2539 guariti, 87 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 259 (17 in reparto; 242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.329 (2.288 guariti, 41 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 580 (15 ricoverati, 565 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.087 (2.050 guariti, 37 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.268 (83 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.771 (9.605 guariti, 166 deceduti). Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 115. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Due soggetti deceduti inseriti precedentemente nell’ASP di Catanzaro sono stati inserti nei decessi dell’Asp di Cosenza. (News&Com)

