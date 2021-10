CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 101 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.366 (11.210 guariti, 156 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1.247 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.221 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.406 (25.759 guariti, 647 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.048 (7.933 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 889 (59 in reparto, 6 in terapia intensiva, 824 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.976 (28.578 guariti, 398 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 176 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.306 (6.206 guariti, 100 deceduti). L’asp di Catanzaro comunica 10 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’asp di Crotone comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. (News&Com)

