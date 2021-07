CORIGLIANO ROSSANO Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno effettuato dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle normative vigenti inerenti l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La perfetta sinergia tra gli uomini della Polizia di Stato, il cittadino, e gli uffici della Protezione Civile, hanno consentito di controllare in modo efficace le diverse segnalazioni riguardanti cittadini irrispettosi delle citate leggi nazionali e regionali.

In particolare la moglie del titolare di un noto ristorante, positiva al Covid, veniva sorpresa dal personale della Polizia di Stato all’interno del locale a ricevere gli ordinativi degli avventori e a servirli ai tavoli, priva di mascherina di protezione e in violazione all’ordinanza del sindaco del Comune di Corigliano Rossano che gli imponeva la quarantena domiciliare.

Con grande discrezione e senza creare panico o allarmismo alcuno, il personale operante procedeva, ad identificare i molti avventori presenti nel locale, i quali venivano invitati ad uscire con l’intimazione di permanere in affidamento fiduciario previo contatto della competente Asp.

La donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria. competente ed il locale chiuso con l’obbligo di sanificazione prima della riapertura e comunque riapertura possibile solo al termine della quarantena imposta dall’Asp. (News&Com)

