Le (spettacolari) semifinali di oggi hanno decretato quali squadre nella giornata di domani, domenica 26 giugno, si contenderanno la coppa Italia 2021/22. Nella sezione femminile la finale (inizio h. 10) sarà tra Lorenzoni e Argentia; nella Maschile (h. 12) tra Butterfly e Ferrini. Entrambe le finali primo posto saranno trasmesse in diretta sulla pagina YouTube FIH.

Comunque vada la finale femminile di domani, sia Lorenzoni (come campione d’Italia in carica) che Argentia (grazie “almeno” alla finale di Coppa conquistata) si troveranno la prossima settimana Roma per la Supercoppa 2022. Nella sezione maschile, invece, la vincente di Coppa Italia raggiungerà l’HC Bra nella capitale. E chiunque vinca iscriverà per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro federale della competizione.

COPPA ITALIA MASCHILE E COPPA ITALIA FEMMINILE – 25/26 GIUGNO 2022

SEDE: Bra – Lorenzoni

PROGRAMMA DELLE GARE:

Sabato 25 giugno 2022 (CIF)

HF Lorenzoni – SG Amsicora 1-0 (Buyo)

Butterfly HCC – HC Argentia 1-3 (Platania – Di Biase, Norbis, Pacella G.)

Sabato 25 giugno 2022 (CIM)

Pol. Ferrini – HC Bondeno 5-4 (Ojeda 3, Sulanas, Fois – Porco 2, Costanzelli, Muzzioli)

Butterfly HCC – SG Amsicora 2-2 (6-3 dopo shoot out) Arosio, Grossi – Camba 2

Domenica 26 giugno 2022 (CIF)

h. 10 (Finale ¾ posto): SG Amsicora-Butterfly HCC

h. 10 (Finale ½ posto): HF Lorenzoni-HC Argentia

Domenica 26 giugno 2022 (CIM)

h. 12 (Finale ¾ posto): Amsicora-HC Bondeno

h. 12 (Finale ½ posto): Butterfly HCC-Pol. Ferrini

(foto di Andrea Bergesio)

Fonte/Source: https://www.federhockey.it/home/fih/comunicati-stampa/12318-coppa-italia-le-finali-sono-lorenzoni-argentia-e-butterfly-ferrini.html