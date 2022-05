(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 COOPERAZIONE. MODENA (FI): CONTRIBUISCE A MIGLIORAMENTO SISTEMA PAESE

“Il mondo della cooperazione e dei cooperatori è parte integrante del lavoro, della produttività e della solidarietà del territorio nazionale e non solo umbro e in quanto tale ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo dell’Italia. La visione del Pnrr e di un welfare che metta al centro il benessere dei cittadini si coniuga con l’operosità del mondo della cooperazione e con la capacità che ha avuto di resistere alla pandemia e alla crisi. L’attenzione di Forza Italia è da sempre rivolta a questo mondo che dobbiamo sostenere in ogni modo e in ogni sede perchè contribuisce in maniera determinante al miglioramento del sistema Paese”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, intervenendo a Perugia al “Federation day”.

