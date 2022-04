(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 CITTA’ DI ASTI

Prot.gen. n.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Regolamento per il funzionamento degli Organi

collegiali, il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria per il giorno di:

MARTEDI’ 19 APRILE 2022 alle ore 19.30

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali,

qualora la trattazione delle pratiche non si esaurisca nella prima seduta, i lavori continueranno nei

giorni di:

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022 alle ore 19.30

GIOVEDI’ 21 APRILE 2022 alle ore 19.30

VENERDI’ 22 APRILE 2022 alle ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA PUBBLICA

 Interrogazioni e interpellanze

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio

 Comunicazioni del Sindaco

1) Scrittura ricognitiva tra Comune di Asti e NOS S.p.A. del 28/01/2022 – Riassetto governance

ASP S.p.A. Indirizzi per la modifica dello statuto e l’aggiornamento dei patti parasociali –

Linee guida nuovo piano industriale – Provvedimenti. I.E. (referente: Assessore Berzano).

2) Variante parziale 38 al PRGC, redatta ai sensi dell’art 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e

s.m.i – Adozione progetto preliminare. (referente: Assessore Coppo).

3) Individuazione nuova area da assoggettare a PDR ex art. 27 legge n. 457/78 denominato

Collegamento Interrato per trasformazione e formazione di locali interrati destinati al

collegamento con l’edificio esistente della stessa proprietà. (referente: Assessore Coppo).

4) Individuazione nuova area da assoggettare a PDR ex art 27 legge n. 457/78 denominato

Alfieriventidue per ristrutturazione edilizia con recupero di volumetria di un fabbricato

esistente. (referente: Assessore Coppo).

5) Individuazione nuova area da assoggettare a PDR ex art 27 legge n. 457/78 denominato

L’Anciuè per ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico con recupero volumetria

di un edificio condominiale esistente. (referente: Assessore Coppo).

I componenti del Consiglio comunale dovranno indossare una mascherina chirurgica e dovranno

essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in merito alla quale

saranno svolti i controlli previsti dalla vigente normativa.

Asti, 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio comunale

Walter Rizzo

