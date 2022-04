(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 22 aprile 2022

Alle ore 17 in prima convocazione e alle ore 17,30 in seconda convocazione, la seduta si terrà in presenza nella consueta sede di via Riva Villasanta 35

Convocato per il pomeriggio di martedì 26 aprile il Consiglio della Municipalità di Pirri

È fissato per il pomeriggio di martedì 26 aprile 2022 il Consiglio della Municipalità di Pirri. Alle ore 17 in prima convocazione e alle ore 17,30 in seconda convocazione, la seduta si terrà in presenza nella consueta sede di via Riva Villasanta 35. Questo l’ordine del giorno:

– proposta di deliberazione “Elezione Presidente Commissione n. 4”;

– proposta di deliberazione “Conferenza Presidenti di Gruppo”;

– proposta di deliberazione “Ricomposizione Commissioni Consiliari”;

– comunicazioni della presidente Maria Laura Manca.

Con preghiera di pubblicazione:.

🔊 Listen to this