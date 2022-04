(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 LAVORO SOMMINISTRATO IN UNA PROSPETTIVA DI GENERE:

SE NE PARLA A GIURISPRUDENZA

– Il 28 aprile al Dipartimento di Giurisprudenza il seminario “Che genere di somministrazione:

indagine conoscitiva sul lavoro somministrato in una prospettiva di genere nelle Province di

Rimini, Ravenna e Reggio Emilia –

L’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

ospita giovedì 28 aprile, dalle 10.30 alle 14.00, in modalità mista (on-line e in presenza) il Seminario

di studi “Che genere di somministrazione: indagine conoscitiva sul lavoro somministrato in una

prospettiva di genere nelle Province di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia”.

Si parla di una forma contrattuale flessibile, meglio conosciuta come lavoro temporaneo

tramite agenzia, che ha visto progressivamente ampliare il suo appeal sia presso le imprese che

presso le pubbliche amministrazioni: le prime alle prese con esigenze di flessibilità

nell’organizzazione produttiva, le seconde impegnate nella sfida del contenimento della spesa

pubblica. Ma per chi oggi è impiegato nella somministrazione quali sono oggi le opportunità e i

problemi?

Se ne discuterà nel corso del Seminario con l’occhio attento proprio a chi veste oggi i panni

del lavoratore e, ancor più, della lavoratrice in somministrazione. Lo si farà a partire dalla

presentazione di un Rapporto di ricerca dal titolo Che genere di somministrazione. Indagine

conoscitiva sul lavoro somministrato in una prospettiva di genere nelle province di Rimini, Ravenna

e Reggio Emilia”. Il Rapporto, curato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino

Carlo Bo sotto la responsabilità scientifica della professoressa Piera Campanella, è stato redatto in

collaborazione con Ires Cgil Emilia-Romagna, su iniziativa delle NIdiL Cgil e delle Consigliere di

parità di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di investigare le condizioni

lavorative nella somministrazione di lavoro in una logica promozionale della parità e dell’inclusione

lavorativa cui guarda oggi con particolare interesse proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR).

Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Licia

Califano, il Seminario entrerà nel vivo del tema con una prima sessione, presieduta e coordinata

dalla prof.ssa Raffaella Sarti, Presidentessa del CUG dell’ateneo urbinate. La sessione ospiterà la

presentazione del Rapporto di ricerca, con interventi della prof.ssa Piera Campanella, della dott.ssa

Alice Biagiotti e del dott. Davide Dazzi, che ne discuteranno gli esiti con la prof.ssa Silvia Borelli

dell’Università di Ferrara. A conclusione, sono previste tre testimonianze di lavoratori e

lavoratrici somministrati, Nezha Jaline, Elena Santanera ed Enrico Tiengo, tutti appartenenti

alle NIdiL Cgil dei territori in questione.



Seguirà una seconda sessione, con una tavola rotonda presieduta dal prof. Luciano Angelini,

docente di diritto delle pari opportunità nell’Università di Urbino Carlo Bo. Vi siederanno parti

sociali ed operatori del settore: la dott.ssa Luisa Diana, NIdiL Cgil nazionale, il dott. Agostino Di

Maio, Assolavoro, il dott. Michele Regina, Assosomm, l’avv. Sara Passante, Foro di Bologna, la

dott.ssa Adriana Ventura, Consigliera di parità della provincia di Rimini.

Chiuderà l’evento la prof.ssa Madia D’Onghia, dell’Università di Foggia, consigliera giuridica del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Palazzo Bonaventura – Via Saffi, 2 – 61029 Urbino PU

