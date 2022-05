(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 PARTE IL CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI UCRAINI

– Alle 9 di domani al Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Urbino

il via per 17 studenti –

A partire dalle ore 9 di domani, martedì 10 maggio, il CLA, Centro Linguistico di Ateneo

dell’Università di Urbino, ospiterà nella sua sede di Via Budassi, 28 un corso di lingua italiana per

17 studenti ucraini.

L’Ateneo, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e il notevole impegno dei docenti e del

personale amministrativo, ha infatti assegnato 17 borse di studio a studentesse e studenti

comprensive di vitto, alloggio, corso di italiano gratuito, iscrizione gratuita alle attività didattiche di

Uniurb per l’a.a. 2021/2022, tutoraggio fornito dall’Università di Urbino e dal Comune.

Si tratta di un gruppo di giovani in età compresa tra i 17 e i 24 anni, provenienti dall’

Università di Kiev ed attualmente ospitati dall’Erdis nelle sedi di Urbino e Pesaro e dalla Caritas

Diocesana a seguito delle convenzioni sottoscritte con l’Università di Urbino, dove al momento sono

iscritti alle attività didattiche del corso di Geologia.

