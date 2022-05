(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 Lugo, 16 maggio 2022

Unione: ad Alfonsine un fine settimana

all’insegna dell’ambiente

Diverse le iniziative condotte da Casa Monti, sede operativa del Ceas Bassa Romagna

Casa Monti di Alfonsine, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, ha realizzato

diverse attività dedicate all’ambiente nel fine settimana che si è appena concluso.

Sabato 14 maggio nel corso della giornata è stato tenuto aperto in via eccezionale lo

stagno dell’ex fornace Violani, in occasione dell’iniziativa «Giardini segreti», promossa

dall’associazione Giardini e dintorni: questo ha consentito a diverse persone di visitare

l’oasi in maniera libera.

Sempre di sabato, nel pomeriggio, è stata organizzata una visita guidata per famiglie

nell’ambito dei Kid pass days, a cui hanno partecipato diversi nuclei famigliari con una

quindicina di bambini, per scoprire angoli segreti e piccoli animali presenti nella riserva.

L’attività si inserisce nel progetto regionale promosso dalla rete Ceas «Infanzia e

natura».

Domenica 15 maggio, in collaborazione con la sezione alfonsinese dell’associazione

Plastic free, si è svolto «Tutti a raccolta 2022», realizzato all’interno del progetto

regionale «Plastic freER» in cui è coinvolto anche il Ceas Bassa Romagna. I volontari

hanno pulito gli spazi urbani e le aree verdi della città raccogliendo rifiuti tra cui lattine,

cartacce, bottiglie di vetro e mozziconi di sigaretta per circa 1 kg di, equivalente a circa

2000 pezzi).

🔊 Listen to this