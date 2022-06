COMUNICATO STAMPA – SINDACO LECCESE CHIEDE A MARI DI CONTINUARE A COLLABORARE PER LA CITTÀ

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 SINDACO LECCESE CHIEDE A MARI DI CONTINUARE

A COLLABORARE PER LA CITTÀ

Per iniziare il cammino politico-amministrativo finalizzato a fare Gaeta ancora più grande, avevo bisogno di partire con uno staff ben collaudato. In particolare, ho voluto fare affidamento su Roberto Mari, persona con esperienza, capacità e professionalità, doti confermate in 10 anni di assidua e proficua collaborazione con il mio predecessore sindaco e amico Cosimino Mitrano.

A Roberto – che qualche settimana fa aveva già espresso anche pubblicamente la volontà di chiudere il capitolo della sua attività alla scadenza del mandato di Mitrano – ho chiesto di continuare a lavorare per il Comune e di potermi avvalere della sua elevata competenza e professionalità, specialmente nei primi mesi della mia amministrazione. E, da coerente uomo di partito, non mi ha deluso.

Ho apprezzato la disponibilità di Roberto, persona in grado di relazionarsi con tutti che, in nome del comune interesse a lavorare per il benessere della collettività, ha accettato di stare al mio fianco in questa nuova avventura politico-amministrativa. E di questo lo ringrazio di cuore.

