con il libro di Fulvia Giacco e Franco Taglialatela “LITERNA L’ULTIMA SIRENA”.

La ex colonia romana, Liternum, dopo aver fatto ammirare, durante la 8° tappa del Giro d’Italia appena conclusa, la bellezza di quel che resta delle antiche vestigie della città dove volle vivere e morire il grande condottiero P. Cornelio Scipione, torna a far parlare di sé. Liternum e la sua storia saranno ancora al centro dell’attenzione nazionale grazie alla partecipazione al SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2022 del libro “LITERNA L’ULTIMA SIRENA” di Fulvia Giacco e Francesco Taglialatela.

Il libro, realizzato nell’ambito del progetto regionale “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”, grazie alla sinergia della casa editrice Flegrea con ben dieci Scuole dei due popolosi territori dell’area a Nord di Napoli, Giugliano e Marano, sapientemente guidati dalla scuola Capofila “Amanzio, Ranucci, Alfieri”, sarà presentato all’evento più importante per il mondo dell’editoria che è proprio la Fiera del Libro di Torino.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Cabina di regia del piano nazionale d’azione per la promozione della lettura – e le 18 scuole polo regionali, al Bookstock sarà presente in uno spazio dedicato . Saranno presenti per tutti e cinque i giorni del Salone 54 dirigenti e docenti referenti delle 18 scuole polo, che saranno coinvolti in un programma di workshop a loro dedicato oltre agli incontri in programma per Educare alla lettura.

Ogni Scuola Polo, nel corso dell’evento a loro dedicato, presenterà un proprio lavoro rappresentativo delle più interessanti attività proposte realizzate all’interno delle proprie biblioteche scolastiche. E la Scuola “Amanzio Ranucci Alfieri”, recentemente nominata Scuola Polo della Regione Campania per le Biblioteche Scolastiche, ha scelto di portare all’attenzione di questo pubblico altamente selezionato il libro “Literna L’ultima Sirena” per la sua valenza culturale e formativa, ma anche rappresentativa delle attività svolte all’interno della propria biblioteca scolastica “Salvatore Giordano”.

Il libro, scritto dai docenti Fulvia Giacco e Francesco Taglialatela, impegnati da anni nella difesa della memoria dei luoghi e delle storie dei cittadini di Marano e Giugliano, infatti, è la sintesi di un percorso composito proposto agli studenti della primaria e secondaria di primo grado dei suddetti territori e agli studenti della secondaria di secondo grado dell’Istituto Carlo Levi. Siffatto percorso è teso, da un lato, alla ricostruzione dell’identità territoriale dei cittadini dell’area flegrea attraverso il recupero di figure storiche e storie dei luoghi culturali del territorio, e, dall’altro, è finalizzato al far vivere un’esperienza pratica che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

I laboratori progettati hanno inteso innanzitutto rendere i ragazzi protagonisti di un percorso dinamico, in cui loro stessi hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco e concretizzare le proprie idee elaborando le illustrazioni ed i materiali didattici e di approfondimento che sono entrati a far parte di un testo di narrativa territoriale che è stato pubblicato alla fine del percorso dalla casa editrice “Flegrea”.

In particolare, gli studenti dell’Istituto Superiore Carlo Levi hanno testato i materiali prodotti su un gruppo di alunni della scuola secondaria di primo grado degli stessi istituti del comprensorio a Nord di Napoli, nel corso di un laboratorio didattico di lettura e comprensione del testo narrativo in oggetto condotti proprio nella innovativa Biblioteca Scolastica “Salvatore Giordano” presso l’Istituto Amanzio Ranucci Alfieri dagli esperti selezionati nell’ambito del programma Scuola Viva di Quartiere.

Con la presentazione al Salone del Libro di Torino, l’Area a Nord di Napoli potrà mostrare una scuola aperta al territorio, dove si stipulano “patti educativi di comunità”, non solo tra docenti e genitori, ma con il coinvolgimento di altre agenzie culturali ed educative del territorio, come gli Enti Territoriali e le Associazioni.

Struttura del percorso realizzato per la pubblicazione del libro.

I fase – Lettura e introduzione dei testi.

Detto percorso, più nel dettaglio, ha mirato:

1. alla lettura di un racconto di narrativa territoriale “Literna. L’ultima Sirena” degli autori Francesco Taglialatela e Fulvia Giacco, ambientato presso l’antica colonia di Liternum e più in generale nell’area flegrea. La storia più nel dettaglio racconta di:

“P. Cornelio Scipione, l’africano, disgustato dal clima politico dell’Urbe, fomentato da Catone il Censore, avverso alla sua famiglia e a lui in particolare, decide di allontanarsi da Roma e si dirige verso Puteoli per rifugiarsi a Liternum presso un amico, ex legionario e reduce delle sue campagne d’Africa, al quale aveva affidato la cura e l’amministrazione della sua proprietà ricevuta in qualità di ex combattente della seconda guerra contro Cartagine.

Lungo il viaggio viene attirato sulla costa, nei pressi della silva gallinaria, dalla presenza inquietante di una creatura orribile che si muove tra gli alberi e lancia richiami disumani dai quali viene ammaliato.

Questa deviazione del suo itinerario sarà la causa del suo incontro con un mondo fantastico, dove emergerà la figura della Sibilla cumana che gli rivelerà il mistero della sua vita avventurosa e il destino per lui tracciato dal Fato. Scipione, nel breve periodo vissuto nella colonia di Liternum, vivrà una particolare esperienza di condottiero e stratega del gruppo di veterani inviati in quella zona della capitale per la romanizzazione dell’area, creando un avamposto per la successiva penetrazione.

Nel racconto si alternano episodi in diretta con ricordi di guerra e visioni sul futuro… creando la fascinosa sensazione di essere trasportati in un viaggio nel tempo, dove alcune convenzioni schematiche razionali cadono sotto i colpi del mito che irrompe nel mondo reale.”

Al racconto cornice si aggiungono alcuni racconti brevi che, sull’esempio del grande narratore Giambattista Basile, si aggiungono all’intreccio della storia, pur sembrando sfuggire per la loro apparente autonomia.

Come già detto, ciò che rende innovativo il progetto e il testo è soprattutto la presenza di illustrazioni e riflessioni realizzate dagli alunni delle scuole di Marano e Giugliano.

I partecipanti al modulo sono stati sapientemente guidati da un’ esperto illustratore, Simone Prisco, nella realizzazione di un fumetto che racconta alcuni episodi salienti dei racconti letti ed analizzati nel corso del modulo e nella realizzazione di alcune illustrazioni del libro di racconti territoriali pubblicato.

Le attività in particolare possono essere così sintetizzate:

● Il prodotto editoriale per ragazzi: nozioni e dibattito su come è fatto un libro destinato ai giovani lettori e in che modo si differenzia dalle altre offerte sul mercato.

● La narrativa territoriale: presentazione di testi già pubblicati di narrativa territoriale

● Territorialità e la tutela dell’identità culturale:

❖ introduzione alla storia della città di Marano e di Giugliano: quando, come e perché siamo stati insieme!

❖ conoscenza dei monumenti storico-artistici di Marano e di Giugliano, dei prodotti tipici e delle storie e delle tradizioni locali.

❖ lettura di racconti territoriali originali – non ancora pubblicati- di autori locali .

❖ visite guidate ai luoghi delle storie raccontate nei racconti letti

❖ Incontri con gli autori delle storie inedite

II fase: – Elaborati grafici “L’illustrazione e il fumetto : letteratura disegnata”

• Come e perché si realizza un libro illustrato? Come e perché si realizza un fumetto? Dal testo scritto alla trasposizione grafica: bozze e ricerca durante la fase progettuale e di brainstorming.

• Character design: progettare i personaggi e le ambientazioni dei racconti tramite le metodologie e le tecniche delle discipline grafiche.

• Il layout e l’inchiostrazione: breve itinerario tra i colori e i segni del linguaggio del fumetto. Attraverso gli strumenti propri della materia – pennelli, penne, inchiostri- si introdurranno brevemente alcune tecniche pittoriche.

• Fase conclusiva: il materiale prodotto, opportunamente organizzato, è destinato a dar vita sia ad una breve raccolta a fumetti realizzata completamente dagli alunni, sia alle illustrazioni del libro di racconti territoriali letti nel corso dei laboratori del progetto.

III Fase Realizzazione da parte degli studenti della Secondaria dell’Istituto Carlo Levi, nell’ambito di un PCTO, del MATERIALE DIDATTICO E DI APPROFONDIMENTO che accompagna il libro nella sua stesura finale.

I partecipanti sono stati guidati dapprima nella conoscenza della specificità degli obiettivi che i libri di narrativa territoriale rivolti agli studenti delle scuole del primo e secondo ciclo si propongono, ovvero:

• motivare alla lettura per far scoprire il piacere di leggere, di identificarsi nei personaggi e nelle loro vicende, di immaginare i luoghi descritti e fantasticare;

• favorire la comprensione del testo, delle caratteristiche dei personaggi e dell’ambiente, delle strutture narrative;

• scoprire i messaggi e i valori utili a riflettere su di sé, sui comportamenti sociali e civili positivi, per orientarsi nelle proprie scelte di vita;

• cogliere i suggerimenti offerti dal libro per realizzare coinvolgenti attività di animazione della lettura e di drammatizzazione;

• andare “oltre il libro”, seguendo il corso delle curiosità suscitate dalla lettura, attraverso approfondimenti di carattere letterario, storico, sociale e territoriale

• provare ad arricchire l’esperienza della lettura con estensioni web: contenuti extra e servizi riservati ai clienti, accessibili da piattaforma on-line.

Successivamente gli stessi studenti sono stati chiamati a confrontarsi e, quindi, ad elaborare gli apparati didattici snelli, semplici e utili sia alla comprensione generale dell’opera sia all’analisi di alcuni specifici elementi del libro di narrativa territoriale “Liternum, L’ultima Sirena”.

IV fase. Distribuzione del libro agli studenti delle 10 Scuole del Territorio partecipanti al Progetto “Scuola Viva in Quartiere” e Presentazione del progetto in vari contesti ed eventi pubblici.

sosterrà la loro conoscenza della storia del proprio territorio in un progetto molto complesso e articolato “ Scuola Viva in Quartiere”, che mira a realizzare una scuola aperta al territorio, dove si stipulano “patti educativi di comunità”, non solo tra docenti e genitori, ma con il coinvolgimento di altre agenzie culturali ed educative del territorio.

Grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione – Cabina di regia del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e le 18 scuole polo regionali al Bookstock sarà presente la Biblioteca Scolastica.

Con il Ministero dell’Istruzione è stato siglato un protocollo d’intesa che ha come obiettivi la promozione della lettura, la partecipazione delle istituzioni scolastiche al Salone Internazionale del Libro di Torino e azioni di formazione per i docenti. Saranno presenti per tutti e cinque i giorni del Salone 54 dirigenti e docenti referenti delle 18 scuole polo, che saranno coinvolti in un programma di workshop a loro dedicato oltre agli incontri in programma per Educare alla lettura. Nella Biblioteca: lo sportello informativo, l’area studio per gli studenti e l’area lettura per i più piccoli saranno a cura del Coordinamento nazionale delle Reti di Biblioteche Scolastiche e la dotazione di testi sarà curata dal Coordinamento e conterà sul supporto delle Biblioteche Civiche Torinesi che metteranno a disposizione i volumi.

