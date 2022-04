(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Consulente digitale delle pensioni

INPS da voce ai diritti inespressi

Parte oggi il servizio “Il Consulente Digitale delle Pensioni” attraverso cui INPS individua tra i pensionati coloro che sono potenziali titolari di diritti a prestazioni integrative che aumentano l’importo di pensione, ma che non abbiano presentato la relativa domanda.

In questa fase di avvio, il consulente digitale guida l’utente all’accertamento del diritto e all’inoltro della domanda di somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), di supplemento di pensione e di integrazione al trattamento minimo.

Il Consulente Digitale delle Pensioni propone al pensionato un percorso semplice e lo accompagna nella verifica dei requisiti necessari per richiedere i servizi e nella presentazione della domanda.

Con questo servizio, l’Inps si prende cura del cittadino non solo offrendo delle opportunità, ma anche riducendo gli errori in fase di istanza, evitando domande prive dei necessari requisiti normativi.

