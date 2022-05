(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Fondamenta. Il 17 maggio a Cervia una giornata dedicata alla legalità

La Polizia Locale di Cervia e la Biblioteca comunale “Maria Goia”, in collaborazione con Rapsodia, organizzano “Fondamenta. Conversazioni alla base della legalità”, una giornata dedicata alla promozione della legalità, rivolta alle scuole e a tutta la cittadinanza, invitando scrittori e giornalisti di chiara fama.

Si inizia la mattina, con un incontro dedicato alle scuole che si terrà al teatro comunale di Cervia, con inizio alle 10.30. I ragazzi dialogheranno con Sara Loffredi e Marco Lillo, autori del libro “La casa di Paolo. Come Borsellino mi ha salvato la vita” (Rizzoli, 2022). Un libro che vuole far conoscere alle nuove generazioni – al giovane Lorenzo e ai suoi compagni di scuola di Milano in gita a Palermo – la figura del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, e scoprire la casa di Paolo, l’antica farmacia della famiglia Borsellino, oggi luogo d’aggregazione per tantissimi giovani del quartiere palermitano.

Nel pomeriggio, alle 18, un incontro in biblioteca con un ospite di eccezione: Claudio Fava, presidente della commissione antimafia della regione Sicilia.

Laureato in giurisprudenza, giornalista professionista dal 1982, alla morte del padre Giuseppe Fava, ucciso da Cosa nostra nel 1984, ha assunto la direzione de “I Siciliani” raccogliendo, assieme a tutti gli altri giovani compagni della redazione, il testimone di una battaglia che ha saputo fare di questa rivista un laboratorio di nuova cultura della legalità e dell’impegno antimafioso.

Ha lavorato per il Corriere della Sera, l’Espresso, l’Europeo e la Rai, in Italia e come inviato speciale dall’estero su numerosi fronti di pace e di guerra. Fava ha sempre associato all’attività professionale l’impegno politico all’insegna dell’antimafia. Autore di numerosi libri e romanzi, Fava scrive anche per il teatro e per il cinema. Assieme a Monica Zapelli e Marco Tullio Giordana, é autore della sceneggiatura de “I cento passi” premiata, nel 2001, con il Leone d’Oro al festival di Venezia, con il Davide di Donatello e con il Nastro d’Argento.

All’incontro saranno presenti l’Assessore alla cultura Cesare Zavatta e Giovanni Fantini e Valeria Bellante, in rappresentanza dell’Associazione Libera Ravenna.

Gli incontri di “Fondamenta” rientrano nel progetto promosso dalla Polizia Locale “La cultura cura il Virus dell’illegalità. Buone pratiche, bilancio e prospettive” finanziato grazie alla L.R. 18/2016.

