Gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Bressanone arrestano lo scippatore di un’anziana signora

Nella giornata di martedì scorso, 23 novembre, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone hanno proceduto all’arresto di un cittadino di origini gambiane, che si è reso responsabile dello scippo della borsetta ai danni di una signora anziana.

Il giovane, dopo aver finto di chiedere alla donna delle informazioni, ha tentato di impadronirsi della borsa, ma data la resistenza posta in essere dalla vittima e le grida di aiuto della stessa, è riuscito solo ad impossessarsi di qualche oggetto contenuto all’interno, che ha però subito gettato a terra, dandosi alla fuga.

La precisa descrizione fornita dalla signora anziana, ha permesso alla Polizia di Stato di mettersi immediatamente alla ricerca del soggetto, che nel frattempo si era dileguato nelle vie del centro cittadino.

In brevissimo tempo, gli Agenti lo hanno individuato all’interno dei Giardini Rapp.

Il malvivente, con precedenti analoghi, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e tratto in arresto in via Portici Maggiori.

