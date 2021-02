COMUNICATO STAMPA.

(AGENPARL) – lun 08 febbraio 2021 Compagnia di Ottana:

Ø DEFERIMENTO PER MINACCIA.

I Carabinieri della Stazione di Orotelli, a conclusione delle indagini

scaturite dalla denuncia di un orotellese, deferivano in stato di libertà

per il reato di minaccia S. M. G., cl. ‘94, residente a Orotelli,

allevatore, che risultava l’autore di frasi minacciose proferite

Compagnia di Siniscola:

Ø DEFERIMENTI E SANZIONI COVID

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, all’esito di mirati

controlli finalizzati al rispetto della normativa anti-covid, hanno

denunciato in stato di libertà Z.S., di Galtellì classe ‘93, e C.P., di

Loculi cl. ’62, sorpresi ciascuno in possesso di un coltello di circa 11 cm.

Nel corso del medesimo servizio tra i comuni di Irgoli, Loculi e Onifai sono

state contestate 7 sanzioni alla normativa anticovid nei confronti di

altrettanti individui non rispettosi dell’orario di coprifuoco.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio

perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà G.G.N., di Mamoiada,

cl.69, sorpreso in Budoni (SS) alla guida della propria autovettura con un

tasso alcolemico superiore al consentito. Ritirata la patente ed eseguito il

fermo amministrativo del veicolo. Nella medesima notte hanno denunciato in

stato di libertà e sanzionato amministrativamente C.F. di San Teodoro,

cl.80, il quale versava in uno stato di evidente ubriachezza e rivolgeva

insulti verso i militari operanti. Nei confronti di entrambi sono state

contestate anche le sanzioni “anti-covid”.

Compagnia di Lanusei:

Ø UBRIACHEZZA MOLESTA

I Carabinieri della Stazione di Baunei, nel corso delle continue

attività allo scopo di tutelare la sicurezza cittadina e la sicurezza

stradale, nell’ambito dei vari servizi predisposti anche appiedati, hanno

denunciato in stato di libertà un uomo del posto che già dalle prime ore del

pomeriggio aveva fatto uno smodato uso di sostanze alcooliche.

Ø BARI SARDO- MILITARI RITROVANO AUTO RUBATA.

I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, nell’ambito dei servizi

svolti per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno rinvenuto

un’autovettura “cannibalizzata”, rubata alcune settimane prima. Sono in

corso gli approfondimenti per far luce su quanto accaduto.

