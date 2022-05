(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 CITTA’ DI ASTI

Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi

Servizio Casa e Lavoro, Anziani e Disabili, Servizio Civile

COMUNICATO STAMPA

ISCRIZIONI ON-LINE AL

TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE

per utenti dei Centri Socio Terapeutici e Riabilitativi – anno 2022-2023

Per l’anno 2022-2023 la Città di Asti assicura il servizio di trasporto collettivo speciale agli utenti disabili certificati fisici, psichici e/o sensoriali residenti ad Asti e frequentanti i Centri Socio Terapeutici e Riabilitativi della Città di Asti, impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto.

La modalità on-line di presentazione delle domande per richiedere il Servizio di trasporto collettivo speciale ANNO 2022-2023 viene estesa per la prima volta anche all’utenza dei Centri Diurni Terapeutici e Riabilitativi, al fine di agevolare le famiglie richiedenti oltre a rispondere alla necessità di rendere più veloci ed efficienti le procedure.

Le domande on-line di “iscrizioni al trasporto collettivo speciale – ANNO 2022-2023”, potranno essere effettuate

dal 3 giugno al 25 luglio 2022

utilizzando la procedura presente sul portale del Comune di Asti (Comune di Asti – Servizi online – Accedi ai servizi online – Cittadini – Istanze online – Apertura pratiche – Servizi Sociali – Avvia pratica) oppure il link

https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SESO&P=100Il modulo di domanda dovrà essere compilato on-line con computer, tablet o cellulare,utilizzando la modalità di accesso tramite il sistema di riconoscimento SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE (Carta di Identità elettronica) oppure (CNS) Carta Nazionale dei Servizi.

La compilazione delle richieste di trasporto è supportata da una guida operativa; è possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda rivolgendosi a uno dei CAAF convenzionati con il Comune di Asti.

Le domande pervenute entro il 25 luglio 2022 concorreranno alla formazione delle linee di trasporto speciale con percorsi, fermate ed orari di passaggio degli stessi.

Asti, 31 maggio 2022

